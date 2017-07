Ici les Passeurs de Bougnettes, ne coupez pas !

Pendant l'été vos Passeurs de Bougnettes font relâche et commencent à penser à la nouvelle saison. Vous pouvez bien sûr nous faire part de vos suggestions, encouragements ou agacements, ou encore de vos envies. Vous pouvez nous proposer de participer à notre émission pour présenter votre projet ou votre engagement, ou même pourquoi pas nous faire part de votre souhait de rejoindre notre équipe.



Pour nous joindre c'est très simple, le répondeur de l'émission vous tend les bras, ici : le répondeur de « Passeurs de Bougnettes ». L'équipe est également joignable par mail à l'adresse passeursdebougnettes (at) radiom (point) fr !



En attendant, chers amis et chers auditeurs nous ne vous laissons pas sur votre faim. Vos bougnettes hebdomadaires seront proposées tous les jeudis à partir de 21 heures et pendant tout l'été, canal habituel 89.7FM, ou canal historique (radiom.fr).





« Parole à ceux qui font le lien social, qui réinterrogent le réel et ouvrent les possibles de demain. Qu'ils soient associatifs, porteurs de projets, militants, artistes ou acteurs d'un mieux vivre ensemble, ils seront nos invités, vos invités. »

Nous vous avons concocté une sélection de belles émissions qui seront proposées en rediffusion pour passer de bons moments avec certains de ceux construisent, ici et maintenant, les possibles de demain.- le 14 juillet vous avez sans doute pu apprécier laavec Christian Brotons ( À vos BD, prêts, lisez !!! - le 21 juillet, Embouquinons-nous ! avecune bouquiniste qui vit le livre et la partage, Katy et Karl Quartino, auteur.- le 28 juillet, Des mots pour dire , avec le, Anne et Charles- le 3 août, Monnaie de singe et monnaie libre avec Mathieu Bize- le 10 août, parole aux acteurs du- le 17 août, la- le 24 août,, avec L'association Art Tao, Patrick Julien ( Tai Chi chez les bougnettes - le 31 août, "l'art de la différence" avec les- le 7 septembre, avec l'association, usons de notre pouvoir de bienveillance ( Usons de notre pouvoir de bienveillance : parent'âge - le 14 septembre, enfin émissionVoili voilà le programme. Bel été à tous !Les B0ugn3tteS En DiFfeRé