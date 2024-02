Maladie d'Alzheimer : où en sommes-nous ?

Maladie la plus fréquente parmi les maladies neurodégénératives en France, la maladie d’Alzheimer est aussi la deuxième maladie la plus redoutée des français. 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France, dont deux fois plus de femmes que d'hommes 1.



Véritable question de santé publique mais aussi de société, la maladie d'Alzheimer touche le quotidien de nombreuses personnes au sein de leur famille ou de leur entourage et pose de nombreuses questions.



C'est pourquoi nous recevons jeudi 1er février comme invitée l'association France Alzheimer Tarn 2 3 4. L'association a pour mission de soutenir et d’accompagner les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées.



Lors d'une précédente émission (relire La Maladie d'Alzheimer en questions et réécouter La Maladie d'Alzheimer en questions), nous avons essayé de comprendre ce qu'est cette maladie et l'impact chez les malades et leurs proches. Nous avons également présenté à cette occasion les différentes actions portées par l'association pour écouter, soutenir et orienter les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer afin de les aider à comprendre la maladie, les changements de comportement que celle-ci provoque chez leur proche.





Mieux comprendre, c'est pouvoir s'adapter et vivre moins mal et même bien mieux avec son proche malade !

Pour mieux comprendre la maladie et connaître les actions de l'association nous recevrons jeudi, présidente de France Alzheimer Tarn 5 etergothérapeute et bénévole de l'association.Avec nos invitées nous essaierons de répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la maladie, son diagnostic et ses impacts, mais aussi l'accompagnement possible des familles sur notre territoire.Nous ferons également et surtout le point ensemble sur les dernières avancées de la recherche, ou du moins sur les effets d'annonces en 2023 de nouveaux traitements et leurs effets secondaires.Pour toutes ces questions brûlantes et qui nous concernent tous, rendez-vous jeudi 1er février 2024 à 21h sur RADIOM avec vos Passeurs de Bougnettes L'action de l'association ne saurait être sans les femmes et les hommes qui la portent au quotidien, nous parlerons aussi de leur rôle essentiel. Sachez que vous aussi chers auditeurs, pouvez si vous le souhaitez, rejoindre France Alzheimer pour aider et accompagner les familles en besoin. Un accueil et un accompagnement est toujours mis en place pour les nouveaux adhérents et bénévoles.LeS BouGn3TteS BienVeillAnT3S