La monnaie libre au cœur des débats

Et bien quand on aime aux Passeurs de Bougnettes on ne compte pas, et en parlant de compter, nous vous proposons d'approfondir un sujet qui, je le pense, devrait être une des préoccupations majeures de chacun d'entre nous.



On se retrouve donc jeudi soir à partir de 21h avec Mathieu Bize, notre conférencier préféré et créateur du collectif Monnaie Libre Occitanie pour une deuxième émission sur le thème de la monnaie libre en rapport avec l'actualité du moment.



Nous aborderons donc les crises monétaires ("monnaie dette") en Amérique latine mais aussi en Islande.

On se demande par ailleurs si le virage de la transition écologique peut se faire dans son fonctionnement actuel ou s'il pourrait être vraiment valable si nous y ajoutions un brin de corrélation avec la monnaie libre.



Enfin, je ne vais pas vous dévoiler l'émission toute entière, il va falloir vous caler sur 89.7 ou sur le web pour nous écouter ce jeudi !



LeS BouGNetTes LibREs







Pour être sur de comprendre :- on parlait dans Passeurs de Bougnettes de Monnaie de singe et monnaie libre - le podcast de l'émission passée : Passeurs de Bougnettes : Monnaie de singe et monnaie libre