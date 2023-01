Doolin' chez les Bougnettes

Ils seront en concert au Bolegason vendredi 27 janvier et vous pouvez déjà cocher la date sur votre agenda ; ils viennent en avant-première jeudi nous présenter leur travail et leurs dernières créations.



Et oui ! Les Passeurs de Bougnettes ont décidé de vous gâter, chers auditeurs ! En recevant Nicolas Besse, l'un des fondateurs et le guitariste du groupe Doolin' 1 2 3, c'est la belle surprise de ce début d'année que vous réservent vos Passeurs de Bougnettes.



Doolin' est connu comme l'un des tout meilleurs groupes français de musique irlandaise. Le groupe s'est produit partout, passé par de nombreuses scènes dans l'hexagone, en Bretagne, en Irlande et jusqu'aux États-Unis.



Les Passeurs de Bougnettes ont souhaité leur consacrer une émission et surtout, chers auditeurs, vous permettre de découvrir leur trajectoire et vous inviter à entendre quelques unes de leur compositions. Avec Nicolas et pendant une heure nous évoquerons aussi, la création du groupe, leur travail de création, leur actualité et leurs projets.







Autour de Nicolas Besse à la guitare, et de son frère Wilfred Besse au chant et à l'accordéon, on retrouve Jacob Fournel aux flûtes irlandaises, Josselin Fournel au bodhrán et percussions, et Sébastien Daigneau aux claviers, ainsi que Sébastien Saunié à la basse. Tous seront au Bolegason le 27 janvier, Doolin' + Zitoune.



Après cinq albums tous unanimement salués ils reviennent sur leur terres tarnaises pour un concert au Bolegason 4 avec dans la besace un nouvel album, Circus Boy à se procurer absolument.



Rendez-vous chers auditeurs, jeudi 19 janvier 2023 à 21h, en direct sur radiom.fr avant de retrouver Doolin' sur scène vendredi 27 janvier au Bolegason. !





LeS B0ugn3TTeS IrLAndAis3S