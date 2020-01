Désert vidéoludique

En ce début d'année, nous expérimentons une petite dépression au niveau actualité du jeu vidéo, les sorties se font rares et les news inexistantes. Face à ce challenge, nous avons décidé de relever le défi, ici à What's The Game Today ?, et de réussir à animer cette émission malgré les difficultés pour vous proposer un contenu de qualité (on l’espère !).



Et donc pour combler ce vide, nous allons faire plusieurs débats tout au long de la soirée, toujours sur le thème du jeu vidéo, mais aussi sur le manga et la musique. Nous en profiterons pour parler de nos coups de cœur du moment tous médias confondus, alors attendez-vous à une émission très diversifiée !



Et ce sera bien sûr toujours en compagnie de Herikors et Alex à 19h dans What's The Game Today ? !