La Maladie d'Alzheimer en questions

En France aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives. En 2015, 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque année 225 000 nouveaux cas sont recensés. En 2020, 3 millions de personnes seront concernées par la maladie d’Alzheimer (malades et proches aidants). Mais si la maladie frappe le plus souvent des personnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans), elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt. On estime aujourd’hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzheimer 1.



Véritable question de santé publique mais aussi de société, la maladie d'Alzheimer touche le quotidien de nombreuses personnes au sein de leur famille ou de leur entourage et pose de nombreuses questions.



Pour essayer d'aborder ce sujet, nous aurons jeudi 15 décembre 2022 à 21h comme invités des membres de l'association France Alzheimer Tarn 2, professionnels et bénévoles. France Alzheimer Tarn a pour mission de soutenir et d’accompagner les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Créée le 25 septembre 1992, l’association (loi 1901) est affiliée à l’Union nationale des associations Alzheimer 3, seule association nationale reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.



L'association écoute, soutient, et oriente les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer afin de les aider à comprendre la maladie et les changements de comportement que celle-ci provoque chez leur proche. Car mieux comprendre, c'est pouvoir s'adapter et vivre moins mal et même bien mieux avec son proche malade ! L'association intervient aussi auprès des futurs soignants, dans les écoles, ainsi qu'auprès des EHPAD pour sensibiliser familles et professionnels à la maladie.



Pour mieux comprendre cette maladie et connaître l'action de l'association nous recevrons jeudi soir Morgane Fuentès, psychologue, Edith Cabrol, ergothérapeuthe et Martine, vice-présidente de l'association.



Avec nos invitées nous essaierons de répondre aux nombreuses questions qui se posent :



Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

Comment prévenir la maladie d'Alzheimer ?

Quels sont les premiers signes et les troubles de la maladie ?

Comment y faire face ?

Quels sont les traitements ?

Comment être soutenu et accompagné dans le Tarn ?

Quelles sont les activités portées par l'association France Alzheimer Tarn dans le territoire pour aider et accompagner malades et familles ?

Rendez-vous jeudi 15 décembre 2022 à 21h sur RADIOM avec vos Passeurs de Bougnettes préférés.