AFM - Téléthon : Les bougnettes en randonnée

L'Association Française contre les Myopathies 1 créée en 1958, a pour but notamment d'agir pour promouvoir toutes les recherches permettant directement ou indirectement, la compréhension des maladies neuromusculaires, pour la plupart d'origine génétique, la mise au point de traitements et de prévention du handicap.



Elle mène une action volontariste, permanente et déterminée en faveur des personnes touchées par les maladies neuromusculaires afin de guérir ces maladies et réduire le handicap qu'elles génèrent.



L'association a su, au cours du temps, mobiliser de nombreux bénévoles, en particulier autour d'une journée nationale d'action, de communication et de recueil de dons qui existe depuis 1987 : le Téléthon. Cette année la date du samedi 9 décembre a été retenue et sera le climax d'une série d'initiatives portées par les milliers de benévoles dans le pays.



Près de nous, dans toutes nos communes, vous avez pu rencontrer ces bénévoles sur les marchés ou dans de nombreuses manifestations et animations ludiques , sportives, musicales, culturelles.



Pour cette émission très spéciale les Passeurs de Bougnettes ont voulu mettre le focus sur quelques bénévoles impliqués pour le Téléthon 2023 et porteurs depuis plusieurs semaines d'une initiative singulière : trois flammes transmises de villages en villages juqu'au 9 décembre à Viviers-Lès-Montagnes. Ce projet a mobilisé une trentaine d'assocation et des centaines de participants.



En consacrant l'émission à ces bénévoles Jeudi 7 décembre partir de 21 heures, c'est à l'ensemble de ceux qui agissent et portent cet élan de générosité que les Passeurs de Bougnettes veulent rendre hommage.

Ils nous présenteront ce projet de randonnées-relais multiples et solidaires.



Ainsi nous recevront Jean-Claude Joffre, Jean-Claude Trentin de l'association Castres Lameilhé Rando 2 et Alain Gimeno responsable des randonneurs de Viviers-Saïx, tous trois impliqués dans l'action qui finalisera le projet samedi : la jonction des trois flammes porteuses d'espoir en un même lieu.



En effet, au bénéfice de l’AFM - Téléthon Tarn Sud 3 est organisée une randonnée pour tous au départ de Viviers samedi 9 à partir de 14h, conjointement par l'association Castres Lameihé Rando avec l’appui de nombreuses autres associations et MJC, ainsi que de la commune de Viviers.



Nous vous invitons chers auditeurs, à vous joindre à ce beau moment de partage ouvert à tous à la fois festif et convivial au service d'une belle cause.



Et bien sûr, rendez-vous dès ce soir à 21h sur l'antenne de RADIOM.





