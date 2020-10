Et oui : Roll The Dice a 3 ans aujourd'hui ! Et c'est d'ailleurs l'occasion de faire des cadeaux : NOUS REPRENONS DU SERVICE ! Et ouaip, aujourd'hui à 19:00, nous repartons après moult péripéties organisationnelles. Nous reprenons donc Scion (un résumé sera disponible mercredi dans un nouveau billet).

Et deuxième petit cadeau pour la nouvelle année de Roll The Dice : si vous pouvez venir au studiom de Castres les jeudis à 18h30 environ, et rester jusqu'à 21h, si vous êtes rôliste ou que vous avez envie d'essayer, les candidatures sont ouvertes ! Vous, oui ! Vous qui nous écoutez, vous pourriez participer à une campagne, rencontrer vos idoles du JDR (aïe je crois que j'ai une cheville qui a explosé à ces mots) et être immortalisé(e) en podcast !



Pour nous envoyer votre proposition, un petit com' sous ce billet, un petit mail sur rollthedice (at) radiom (point) fr, via discord Nalida#7684, Facebook, ou encore le répondeur de « 📞 Roll The Dice ».