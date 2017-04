À vos BD, prêts, lisez !!!

27% des Français lisent du « franco-belge », 16% des comics, 15% des mangas

Les albums traditionnels, séries franco-belges ou européennes sont le genre de la bande dessinée comptant le plus de lecteurs : 27% de la population âgée de 11 ans et plus déclare en avoir lu durant l'année écoulée. À un second niveau figurent les comics et autres bandes dessinées américaines, les journaux d'humour et de bandes dessinées et les mangas et autres bandes dessinées asiatiques, qui comptent respectivement 16%, 15% et 12% de lecteurs au sein de la population. Plus confidentiels sont les romans graphiques ou bandes dessinées alternatives, avec leurs 6% de lecteurs.



Bon... vous trouvez ça pénible, les chiffres ?



Nous vous proposons de nous retrouver jeudi soir à 21h dans les Passeurs de Bougnettes.



À cette occasion nous recevrons Christian Brotons qui éclairera nos lanternes sur les dernières tendances de la BD. Comics, Mangas, Franco-Belges ? Vous ne savez pas laquelle ?

Je vous propose de nous écouter ce jeudi, et peut être vous donner envie de participer a une présentation des dernières BD à la médiathèque de Castres le 29/04/2017.



En attendant on se retrouve jeudi avec la présentation de quatre BD décortiquées par Antoine, Sophie et moi même.

La quatrième reste la surprise de notre bibliothécaire !



À jeudi !