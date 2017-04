Des mots pour dire les maux

Des mots pour dire la ville

Des mots pour dire la vie

Des mots pour dire



Des mots passants

Des mots cassants

Des mots coassés

Des mots fracassés

Des mots froissés



Des mots micro



Des mots libérés

Des mots contés

Des mots chantés



Des mots des démos



Un atelier d'écrit

Un cahier d'écriture

Un cahier qui décrit

Un écrit qui crie

Et crie



Et oui, jeudi les Passeurs de Bougnettes donnent parole, ce qui nous fait humain, ce qui nous fait nous. Ils donnent parole au collectif BABEL TCHAP, collectif poétique éthique, collectif collectif qui donne rendez-vous aux amoureux de la langue, aux amoureux de la rencontre et de l'échange.



Nous parlerons avec Anne Vassal et Charles « Cha MôKeur » de l'action du collectif qui depuis 2008 agit pour la promotion du slam et des modes d'expression contemporains et populaires, et notamment à travers des ateliers d'écriture qu'ils organisent en amont de fugaces et joyeuses soirées slams.



Une fois par mois, le dernier jeudi du mois je dis, ces amis nous invitent à poser notre trace, un peu de chaque moi de chacun, chaque mois, sur une feuille de papier avant de pouvoir la déclamer, la clamer, en public dans une belle soirée, et se calmer.



Nous recevons ces belles personnes, belles comme personnes, belles et humaines, humaines simplement jeudi 20 à partir de 21 heures.



Alors, préparez un bon plat de pâtes, invitez des amis et calez-vous gentiment sur radiom.fr. L'émission est en direct. On va tchaper, on va tcharer, on va tchatcher et on va surtout livrer et délivrer des mots, des ceux qui font du bien, les mots de l'échange et du partage.



C'est jeudi, c'est à 21 heures, c'est l'heure de BABEL TCHAP avec les Passeurs de Bougnettes





Les B0ugn3tTeS QuI SlaM3nT







