Faites entrer l'été

C'est très probablement le dernier épisode d'At Home... tout court, ou de la saison... ou peut-être... peut-être qu'on aimerait bien ne plus avoir à parler de tout ça, mettre la vie en suspens, profiter d'un bel et chaud été, faire une pause dans l'information anxiogène.



Vous l'avez remarqué au cours de ces nombreux épisodes (celui-ci lundi 29 juin 2020 à 21:00 sera le 25ème), il y a toujours énormément de choses à dire, et les possibilités s'enchaînent au gré du déroulage d'une pelote sans fin. Nos inquiétudes tout d'abord portées sur la question sanitaire ont évolué vers le confinement en lui-même qui a porté sur le moral et la santé des français pendant de longues semaines pour limiter l'impact du COVID-19 dans les accueils des urgences hospitalières et les services de réanimation. Puis nous avons pris la piste de l'actualité brûlante et frémissante, les problèmes de société qui resurgissent çà et là, avec le manque de recul parfois crasse qui sied à notre impréparation et certaines convictions chevillées au corps, pas vraiment propices à la neutralité.



Néanmoins, bon gré mal gré, nous voilà pour cet épisode, digne successeur d'une lignée complexe et aux inégalités de contenu et de réalisations patentes. At Home c'est pas fini : il nous reste encore deux heures lundi 29 juin 2020 à 21:00.



Vous êtes prêts ? Alors on commence, comme pour la dernière fois (lire Et cette deuxième vague ?) on fait un rapide point sur les statistiques nationales autour du COVID-19. N'oublions pas que c'était notre point d'entrée. Où en sommes-nous ? Que comprendre quand tout le monde voit les mêmes chiffres mais les interprète de manières différentes, parfois illogiques, ou souvent très orientées dans des éléments de langage ?







Données data.gouv.fr au 28 juin 2020, simplifiées par rapport aux graphiques officiels : les décès en EHPAD ont été cumulés avec les autres décès liés au COVID-19, et ne figurent pas les hospitalisations sans réanimation.