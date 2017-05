Monnaie de singe et monnaie libre

Et bien les amis, nous venons de rencontrer Mathieu Bize, et je peux vous dire que je viens de comprendre bien plus de choses qu'en tentant de me documenter de diverses façons.

Mathieu est conférencier et créateur du collectif Monnaie Libre Occitanie, il nous fait l'honneur de venir éclairer nos lanternes mais aussi sensibiliser au choix que nous devrions avoir le droit de faire entre la monnaie non libre (l'euro) et la monnaie libre.



Il serait très prétentieux de ma part de tenter de vous expliquer les mécanismes d'une telle alternative alors nous vous donnons rendez vous jeudi soir à 21h dans Passeurs de Bougnettes pour une expérience efficace et militante.