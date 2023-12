Parole de jeunes chez les Bougnettes... mine de rien

Mine de Rien, les Passeurs de Bougnettes vous proposent une émission exceptionnelle ce soir à 21h. Mine de Rien 1 c'est surtout le nom de l'association qui conduit un atelier d'écriture, d'expression et de création avec les jeunes à la Mission Locale Tarn Sud 2.



Mine de Rien, comme il se doit, les Passeurs de Bougnettes donnent la parole à ses invités et singulièrement les jeunes impliqués dans un atelier d'écriture, et ils en ont des choses à nous dire. Leur trajectoire, le rapport qu'ils entretiennent avec l'écriture, leurs difficultés, leur joie d'être ensemble pour créer, leurs espoirs.



Mine de Rien, vous entendrez Shemsy, Héléna, Nahika, Jérémy, Théo, B00M, Micka. Séguiño nous proposer leurs créations personnelles, rap, slam, lecture de textes, et leurs sons.



Pour l'émission et pour vous chers auditeurs, mine de rien, ils ont également composé un texte de groupe ou tous interviennent y compris Sépal 3 et Kivive 4 qui accompagnent avec bienveillance et compétence l'atelier.



Et surtout Mine de Rien, c'est ce moment exceptionnel que les jeunes et les Passeurs de Bougnettes ont choisi de vous faire partager : l'expression sincère, émouvante, troublante, mais aussi drôle et pleine d'énergie de huit jeunes gens, leur rencontre dans cet atelier, leur procédé créatif.



Autour d'eux, la présence de Lionel, référent de l'atelier d'écriture à la Mission Locale et d'Akila responsable de secteur de la Mission Locale, tous deux pleinement investis dans ce projet.



Et malgré la température élevée dans le studio, c'est bien un vent de fraîcheur qui a soufflé avec la parole de cette jeunesse qui n'attend que la confiance de tous.



Alors ne manquez pas de vous mettre à l'antenne de RADIOM ce soir à 21h, une façon de vous souhaiter de belles fêtes à tous.



Les B0uGnEt3s QuI FonT Min3 De RieN