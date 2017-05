L'art de la différence

À partir de samedi 20 mai et pendant quinze jours jusqu'au 3 juin inclus les résidents du Foyer Occupationnel et Thérapeutique de Castres s'exposent. Leurs œuvres seront présentées lors d'une exposition de peinture à l'hôtel Miredames.



Ce projet est né de la mise d'un atelier de création artistique pendant les activités du FOT en partenariat avec l'éducatrice d'atelier. Porté par Brice Maraval, stagiaire animateur-social au sein des établissements Chantecler, ce jeune professionnel a mis toute son énergie et son enthousiasme dans cette action de valorisation des personnes en leur donnant la possibilité de s'exprimer et développer prioritairement leur sens de la créativité.



Jeudi 18 mai à partir de 21 h pour nous parler de ce projet nous recevrons en direct outre Brice Maraval, Béatrice Marteau l'éducatrice référente. Mais surtout nous donnerons la parole à Audrey et Natacha deux résidentes participantes du projet.



Avec eux nous parlerons bien sûr des activités du FOT. Mais surtout nous parlerons de l'art de créer, de créer ses œuvres et surtout de créer du lien entre tous.





LeS B0uGn3TTeS EXp0sé3S







Plus d'infos :F.O.T Castres11 rue Beaubourg81100 CASTRESHôtel Le Miredames1 place Roger Salengro81100 CASTREScontact : Brice Maraval