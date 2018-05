Let's Music In Tarn !

Une semaine pleine de ponts, c'est une bonne occasion. C'est le moment d'expérimenter les traversées, de relier les rives entre elles, de connecter les sensibilités. Profitons-en pour se mettre en jambes pour vendredi, et préparer comme il se doit la rencontre avec yemguy, Harry R. Brown et Orcival qui se produiront sur la scène des Ateliers !



Ce sont donc Les Ateliers, l'ADDA du Tarn et RADIOM qui se retrouvent cette fois pour vous proposer ce concert protéiforme, mélange des genres et des sensibilités. C'est qu'il s'agit d'artistes labellisés Music In Tarn, le dispositif d'accompagnements d'artistes de l'ADDA (Association Départementale pour le Développement des Arts) qui a vu (entre — nombreux — autres) le soutien de DOT et FMF par exemple, déjà retrouvés dans Make Rock'n'Roll Great Again ! sur cette même scène, mais aussi Videotape ou encore The Soul Papaz (relire et réécouter The Soul Papaz dans Le Local à Bohème) ! On célèbre donc ce doux retour printanier du vendredi avec trois artistes qui ont en commun d'être en solo sur scène, bien que très entourés !





yemguy

Harry R. Brown

Orcival

C'est un charmant mélange entre rock et hip hop que l'on aura le plaisir d'entendre avec. Il connaît déjà la scène des Ateliers, puisqu'on a pu l'y croiser sur Yemguy vous détend sur l'After Work , et c'est tout naturellement qu'il sera avec nous, cuisiné comme il se doit, car justement Le Local à Bohème l'avait déjà fait mijoter sur l'antenne de RADIOM : yemguy , la recette de la potion magique de, dans des proportions seules connues des mages du hip hop hybride qu'il produit.On ne compte plus le nombre de fois où RADIOM a croisé la route d': déjà aux Ateliers dans Harry Brown assure l'After Work , mais aussi en pleinen chantant " Enfin le printemps ! ", pour le soutenir cette année pour leen Absolument Inouïs ! , mais aussi dans Le Local à Bohème il n'y a pas si longtemps que ça : Thierry DI FILIPPO face à Harry BROWN . C'est pop, c'est rock, c'est électro, c'est perso. Une veine tonique, celle qui pousse sur le front quand on y va à fond. C'est ce que nous proposeLa patte depour ce dernier clip à l'autodérision assumée, c'est aussi la marque de fabrique dequi fait appel à ses connivences professionnelles. Le réseau, c'est la base, tout comme les parkings albigeois sous la pluie d'hiver.On a découvertrécemment à RADIOM, lors d'un showcase organisé dans le cadre du(relire Musiques Actuelles, unissez-vous ! et C'était le FOMAC 2018 ), et c'est tout naturellement que nous avons le plaisir de l'accueillir sur scène pour (re)découvrir son univers de voyageur, sens premier et primaire de la world music, faite d'échanges culturels, de nouveaux horizons sonores et visuels, et d'imprégnations en tous genres.Luxe, calme et volupté dans le jeu d'Comme toujours, et parce que l'hospitalité des Ateliers n'est plus à démontrer, les commodités habituelles telles qu'un bar fortement achalandé ainsi que de la petite restauration sur place achèveront de vous décider à sauter le pas et bloquer votre soirée ! Sans plus attendre, réservez votre place en ligne sur RADIOM.fr :Pour faire entrer cette soirée au chausse-pied dans la grille des programmes de RADIOM, c'est l'émission Chek di Vibz qui est légèrement décalée dans la journée. Comme toujours avec RADIOM, consultez régulièrement la grille des programmes