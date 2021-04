La course folle

Il fallait bien ça pour se remettre : soigner le mal par le mal, battre le fer tant qu'il est encore chaud... choisissez ce qui vous convient le mieux. Après le FOMAC 2021 accueilli aux Ateliers (relire Rencontres musicales à distance et revoir FOMAC 2021), il était temps d'embrayer... le lendemain ! Le Marathon #3 était là, nous tendant les bras, et nous rappelant que nous aurions bien le temps de nous reposer, mais plus tard.



Un week-end en forme de double marathon, en somme. Fous que nous sommes ! De quoi laisser pousser les cernes, accentuer les courbatures, et rider les oreilles.



Mais à l'heure où, pour des raisons triviales de quarantaine, nous sommes contraints d'annuler Voix, transe, kava et respounchous (ou du moins de le reporter, comme ce fut le cas pour Rock Bandits), il est temps, une semaine plus tard, de revenir sur cette réunion de talents et de forces.



Au passage, et puisque le doute peut s'immiscer n'importe où, il est peut-être bon de rappeler que ces événements, sans public, sont organisés dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, et qu'artistes, techniciens et organisateurs observent avec sérieux les usages qui permettent de continuer à en organiser d'autres, avec attention et conscience. C'est d'ailleurs parce que les conditions n'étaient pas réunies pour la sécurité des artistes et techniciens que nous avons dû annuler Voix, transe, kava et respounchous.



Cela étant posé, passons aux réjouissances !



Pour ouvrir le bal, c'était Jérôme Pinel Trio 1, invité par l'ADDA du Tarn 2. De la chanson douce et percussive, un orchestre complet, c'est une formule qui marche très bien et qui pousse loin l'écriture et la musicalité. De quoi réconcilier les réfractaires avec la chanson en français dans le texte :





Ensuite venait 3 que proposait 4 . Pas besoin de chercher loin pour retrouver son amour pour Ben Harper, et sa chanson soul pop fait transpirer ses engagements, jusque dans ses reprises :Incidemment, c'est aussi en vidéo qu'on le retrouve, après la sortie toute fraîche d'un clip pour sa chanson Believe In Love :L'association 5 invitait quant à elle 6 . De la chanson engagée, mais sans le côté chiant. Une bouffée d'air frais pour réfléchir et fermer les yeux (sauf qu'on vous montre des images qui bougent) :Et c'est les 7 qui emmenaient 8 dans leur valise. Les montagnes russes de l'émotion dans la musique électro, les envies et les peurs qui se reflètent dans le miroir du beat :Puis c'était au tour dede s'élancer, invités par 9 . Les nappes lancinantes, la douce torpeur qu'elles font naître, les ambiances planantes... la recette parfaite pour embrasser l'après-midi ! 10 recevaient. Coup de fouet exotique, rumeurs tropicales pour un mix haut en couleurs, aux sonorités afro-brésiliennes : le soleil nous manque. 11 invitaitavec un mix tout prêt à replonger les trentenaires (et plus) dans leur enfance et leur adolescence. Doucement nostalgique oui, mais ça n'empêche pas de taper !Enfin, le 12 nous proposait 13 . Le mariage parfait entre un instrument hautement polyvalent qu'est la clarinette et l'électro qui fait pousser les meubles.Tout ce beau petit monde réuni pour vous faire vivre une nouvelle course avec un passage de relais parfois compliqué, mais dont les petits retards occasionnés ne sont là que pour nous rappeler que nous sommes bien vivants, et que si les glandes surrénales fonctionnent à plein régime chez certains, c'est aussi un savant cocktail de dopamine et d'endorphines qui est libéré dans nos cœurs et dans nos corps.Avecet, ainsi que tous les partenaires qui ont répondu présent, c'est encore la preuve qu'on arrive à faire des choses malgré notre prudence à se rencontrer.Pour remuer le couteau dans la plaie, cette prudence nous pousse à annuler Voix, transe, kava et respounchous en raison d'un cas avéré de COVID19 parmi les équipes techniques et d'organisation, et que nous pensons à la santé des autres avant tout.Restez à l'écoute de RADIOM, ça revient vite !