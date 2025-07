Les étudiants entrepreneurs à Castres

Oubliez le cliché de l'étudiant cravaté, biberonné aux idées d'une réussite sans faille à l'issue du diplôme. Ici on porte parfois la cravate, certes, mais on est dans le concret, dans le dur... même si on leur file quand même un petit coup de pouce.



Aujourd'hui il est question du Statut National d'Étudiant-Entrepreneur 1. Pour en parler, quoi de mieux qu'une discussion à bâtons rompus ?



Alors on crée une émission (factice pour l'instant, mais encore combien de temps avant qu'elle ne devienne le rendez-vous incontournable de l'éco à Castres ?), on enregistre, on discute, on bricole un jingle qui ressemble à un magazine radio avec un fond sonore mi-breaking news mi-anxiogène, et c'est parti !



Si vous avez quelques minutes devant vous, en entier ou en pointillés, prenez-les pour écouter ce qu'il y a à dire, l'application concrète de ce SNEE dans la vie des étudiant⋅e⋅s qui l'ont obtenu, et l'intérêt de leur entourage et de leur future (ou actuelle) clientèle :





Addict à la caféine ? Pas de panique ! Bien qu'on ne pourra pas grand chose pour calmer votre besoin en espressos à la chaîne, vous saurez au moins ce qu'il peut advenir du marc de café ! Un projet à trois orienté autour du Développement Durable porté par trois étudiants.

Photo, vidéo et sports mécaniques. Pourquoi pas allier les deux ? Pour l'instant, Tanguy et Alexandre suivent chacun leur voie, loin d'être tracée, mais soutenue par leur statut et les accompagnants qui les entourent.

Le Castres-Dakar qu'on nous décrit a beaucoup plus de gueule que ce que vous savez. Léa et Martin se projettent dans l'habillement — pourquoi pas la sape ? — et volent au secours des sénégalaises en quête de mode. En approche, atterrissage en douceur à l'aéroport Blaise-Diagne !

Le corps et le cœur au centre des préoccupations de Célia et Serena. Utiliser sa voix et son aisance pour proposer de l'événementiel, employer sa force dans le cosmétique responsable et personnalisé.

Un duo entrepreneurial qui propose la location de matériel entre particuliers, c'est le projet de Lorenza et Chloé, fortes de leur expérience personnelle et professionnelle, et du soutien du dispositif.

Réinventer le voyage. L'agence traditionnelle à la papa peut aller se rhabiller : fini le voyage organisé en autocar avec un arrêt tous les kilomètres pour prendre une photo à l'instamatic réglé sur "soleil" ou "nuageux".

Du textile. Lingerie française haut de gamme, ou maillots de bain pour fortes poitrines ? Mais pourquoi choisir ? Ce sont les fondatrices de ces projets qui en parleront le mieux.

Ce n'est pas parce que les chaises grincent que la tension est palpable. Peut-être que si. Mais ici on parle d'hygiène buccale, et de création de sites Internet. L'un entraînant peut-être l'autre (ou l'inverse), vous comprendrez mieux en écoutant.

Ce n'est pas parce que les agences événementielles existent déjà qu'il ne faut pas en créer une autre, avec un concept bien à soi. La démarche est délicate : remporter l'adhésion de nouveaux clients sans marcher sur les plates-bandes des plus gros et se les mettre à dos, voilà une stratégie payante !

Clara et Roman changent de couleur dès qu'ils le veulent. Surtout quand il pleut. Éloïse monte, monte, monte... sur du textile personnalisé, mais jusqu'où ?