Concert du samedi : Florent Marchet + Charlotte Couleau

Finalement c'est ça le concert de rentrée, non ? Alors que les frimas de l'hiver auront peut-être recouvert la campagne d'un blanc et ténu manteau — à moins que, dérèglement climatique oblige, ce ne soit une canicule qui nous accueille ce jour-là — nous nous tiendrons prêts pour cette nouvelle année, les jours ayant déjà rallongé de quelques timides minutes. Du son, des textes, un public à l'écoute et attentif.



Un concert. À l'heure où l'incertitude règne quant à nos capacités de mouvement (et de transition entre une position assise et debout, et vice-versa), nous prenons la situation bien en mains, sinon en fesses : ce concert Florent Marchet + Charlotte Couleau, tel qu'il avait déjà été prévu, se tiendra bien assis.



C'est ainsi que La Lune Derrière les Granges, dans l'enthousiasme frénétique qu'on lui connaît (environ tous les vingt-huit jours) a souhaité programmer, et ajouter à son tableau de chasse l'artiste Florent Marchet. L'invitation, si elle avait de quoi séduire, dans l'écrin de la scène des Ateliers, devait être validée avant que toute la machine ne se mette en branle pour l'accueillir. C'est ainsi que, pour votre plus grand plaisir, nous pourrons l'accueillir pour vous et avec vous, en formation piano solo. À vous d'imaginer, avant de le voir en chair et en os, cette douceur transposée :







Et si l'on parle de douceur dans ce spécial Florent Marchet + Charlotte Couleau, on n'oublie bien sûr pas Charlotte Couleau. Oh ! Sortons des clichés ! Une jeune femme qui chante au piano, la douceur incarnée, vous allez voir, c'est comme on s'y attendait !

Las, inutile de forcer le trait, car lorsqu'on entend Charlotte chanter, les mots se collent aux faits. Nous aurions tout aussi bien pu trouver une caution féminine à cette date exceptionnelle qui va presque nous tirer de nos lits douillets, mais il semblait juste et légitime qu'un contrepoint — une force ! — vienne rééquilibrer les enjeux de ce qui était déjà prévu. Elle n'est pas née de la dernière pluie, et on la connaît et on la retrouve dans son parcours aux multiples facettes :







Nous avons également la joie, l'honneur et le privilège de l'avoir déjà croisée au détour d'un Marathon #3 qui nous laissa pantois :





billetterie en prévente à 8€, sur place à 9€

la présentation d'un Passe Sanitaire en cours de validité est indispensable pour accéder au concert

pas de restauration proposée sur place, mais le bar sera ouvert

Pour célébrer cette entrée dans une nouvelle année (n'oubliez pas qu'il est encore possible, à l'heure où ces lignes sont écrites, de donner rendez-vous à vos amis "à l'année prochaine", quelle vie !), nous avons choisi l'intimité. Pour vous, pour nous, dans le calme et la sérénité, avant de se jeter dans le Grand Monde.Un samedi, le 8 janvier très exactement, Florent Marchet + Charlotte Couleau , nous vous attendons avec délectation. Vous pouvez d'ores-et-déjà vous presser au portillon :Quelques infos pratiques importantes :