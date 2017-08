Quelle étrange coïncidence temporelle que ce concert exceptionnel, n'est-ce pas ? Il y a des coins où un concert de rentrée est devenu une mauvaise habitude. Ni une ni deux, nous emboîtons le pas aux coutumes et traditions, et co-organisons ce "Make Rock'n'Roll great again !"



Un concert qui revêt sans aucun doute un caractère d'exorcisme tant la date est fatidique : quelques jours seulement après la rentrée des petits collégiens et des grands étudiants, c'est une rude compétition qui s'annonce avec d'autres événements qui espèrent vainement drainer les foules. Oubliez tout le reste, c'est aux Ateliers qu'il faut se pointer ce vendredi 8 septembre à 21h !



Au programme, trois groupes particulièrement méritants, parce qu'ils sont beaux, qu'ils envoient le pâté chacun à leur style, et qu'ils vont participer à cette belle soirée en notre compagnie. Mais qui sont-ils ? Que font-ils ? Quel est le sens de la vie ? Nous allons le voir très vite.



Pour l'heure, c'est du lieu que nous parlons, chaleureux (mais frais en été) et accueillant, doux et soyeux, les Ateliers se targuent de posséder une jolie scène pour y accueillir nos trois groupes. Les tièdes nuits de septembre étant ce qu'elles sont, et l'énergie électrique de cette soirée métallique aidant, c'est tout naturellement qu'y seront proposées moult boissons rafraîchissantes. C'est bien la moindre des choses. Également, et afin que tout se déroule au mieux pour les participants et les organisateurs qui s'allient pour travailler d'arrache-pied à la préparation de cet étrange événement, une participation aux frais de 5€ sera demandée pour pouvoir assister au concert. Easy.



Et comme les choses se remplissent vite (y compris les scènes, les salles de spectacle, les verres vides, et les yeux d'amour), il va falloir anticiper. Pour ce faire, rien de plus simple : participez dès maintenant aux frais pour garantir votre entrée !



Nombre de places limité, participez maintenant aux frais !



Quant à nos lurons, nous y voilà, et il y a du monde. Autant dire que le catering [attention toute particulière portée au repas des artistes, NDLR] va être joyeux pour ce petit monde ! Telle une référence biblique, on commence par la fin, comme toujours !



Les premiers sont du pur produit du Tarn, nourris au grain des collines lautrécoises, mais déjà en tournée européenne pour prêcher leur bonne parole, criée bien entendu.





DOT

DOT propose un rock brut et original. Un groupe minimaliste (Basse/batterie) qui ne s'attarde pas sur les fioritures, des émotions

puissantes et énergiques, le duo maîtrise un son pleinement immersif. Les deux musiciens ont appris à penser au-delà des capacités rythmiques de leurs instruments, développant une résonance lourde et déstabilisante en repoussant la basse et la batterie dans leur retranchements.

DOT délivre des riffs rock énergiques et puissants, n'hésitant pas à mêler l'énergie du métal avec des mélodies pop. Puisant son

inspiration dans un répertoire allant de Gojira à Radiohead, leur son distinctif n'est pas sans rappeler Queens of the Stone Age ou

certains morceaux de Foo Fighters.

FMF

Composé de 4 membres venant d’Albi et de Toulouse, FMF est un groupe de rock composé d’une section rythmique lourde et nerveuse, de guitares saturées chirurgicales et d’une voix mélodique et puissante, qui cherche à faire évoluer le public dans les différentes ambiances évoquées par chacun de ses morceaux.



Parfois sombre, parfois dansant, parfois décalé avec ses ruptures punk, disco, ska ou même valse, toujours résolument rock, FMF vient délivrer sur scène un set énergique haut en couleurs et en décibels !

Ears Wide Open

Le combo rock instrumental qui débarque de Toulouse, mais aussi un peu du Tarn, à base de Guitare/basse/batterie pour des compositions originales et énergiques influencées par Deep Purple, Gojira (encore eux !), Muse...



Les frangins de feuLes suivants ont déjà choisi le Grand Nord comme contrée de rattachement, puisque c'est bien depuis les froideurs albigeoises (n'oublions pas leur inquiétante proximité géographique avec les mangeurs de d'aligot voisins) qu'ils débarquent pour une musique tonique sauce éclectique.Les Cathares du RockLes derniers, mais pas des moindres, reposent sur une solide base toulousaine, prêts à installer un véritable climat de bajarre : chaud, humide, avec les oreilles grandes ouvertes.Le trio gagnantDe quoi s'enjailler gentiment pour ce qui sera le seul et l'unique concert de rentrée qui vaille le coup en contrée castraise.Plus d'infos :- Les Ateliers sur Facebook et sur les Internetz - L'événement Facebook "Make Rock'n'Roll Great Again"