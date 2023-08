Si on vous parle d'« un pont entre Pharell Williams, Philippe Katerine et Farrinelli », on ne devrait même pas avoir besoin de tirer davantage à la ligne pour vous exposer la mouvance dans laquelle les Garçons Fragiles 1 se sont engouffrés à pieds joints.



Et pourtant, il faut bien qu'on en parle un peu pour vous proposer de les soutenir dans le financement de leur premier album. Volontairement désuets sans jamais être has been, les Garçons Fragiles surfent sur une vague pop qui fait un pas de côté. On pourrait les voir se complaire dans le Lo Fi et on a à chaque fois la petite phrase bien construite qui joue sur les mots, nous promène sans nous perdre, nous emmène sans nous lasser.



Les Garçons Fragiles c'est la musique "bon délire" qui réfléchit et va nous faire gentiment hocher la tête puis résolument shaker le booty.



L'assemblage du duo Franco Mannara et Raphaël Otchakowsky nous rappelle quelque chose, car il est vrai qu'on n'est jamais très loin de l'époque Freak AC 2 et les électrons libres gravitant autour de Pollux Asso 3. On reconnaît dans le flow de Raphaël (Mc Monsieur pour les intimes du groupe Khod Breaker 4 cher à cette antenne) une époque où l'on se trémoussait sur « Blindé » par Khod Breaker ?



On continue quelques références avec du cinéma, starring Franco Mannara dans 2013 produit — justement — par Freak AC :



Enfin c'est tout de même de musique qu'on parle, et de sa production qui demande à ce que le peuple, vous, moi, nous, soyons les éléments moteurs de la production culturelle que l'on aimerait voir sur nos scènes, plus ou moins locales.Alors quoi, voilà, il faut y aller car il reste encore seulement quelques semaines et après il sera trop tard. Surtout si vous voulez voir les Garçons Fragiles dans le coin prochainement... non ?