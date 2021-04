Rencontres musicales à distance

Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Qu'on soit rompus à l'exercice et qu'on abandonne toute velléité de se voir, dans la vraie vie. Pourtant ça dure, et force est de constater que l'on met en place des stratégies qui confinent (sic.) à la résignation.



Avec La Lune Derrière les Granges et Les Ateliers par exemple, il ne vous aura pas échappé qu'une certaine forme de programmation culturelle est maintenue, alors même qu'il nous est impossible d'accueillir physiquement du public. Cela donne lieu à des merveilles musicales telles que la toute récente Nuit du Slam 2021, la tonitruante NEwTT et Damantra : la Release Party sous couvre-feu, les surprenants Radio Marathon et Marathon 2 l'Amour, les fous Rock Bandits, ou le délicieux Funk, pinard et merguez.



Il va cependant falloir, encore pour plusieurs mois, composer avec certaines contraintes, et l'ADDA du Tarn l'a bien compris. Après avoir annulé le FOMAC 2020 en pleine montée de pandémie de COVID-19, il fallait nécessairement se ressaisir.



Voici donc le FOMAC 2021, tout beau, tout chaud, sous une forme forcément adaptée. Car ce FOrum des Musiques ACtuelles est normalement l'occasion de nombreuses rencontres, et c'est là que le bât devrait normalement blesser. Que nenni ! On s'adapte, on contourne, et on solutionne : cette nouvelle édition a de quoi surprendre tant elle se réinvente, car ce qui se passait sur une journée au gré de speed datings entre artistes et structures accueillantes, de showcases des groupes lauréats du Music In Tarn, ou d'ateliers d'échanges entre professionnels... va s'étaler sur plusieurs jours.



Car oui, le FOMAC 2021 que nous vous proposons ici n'est que la partie émergée de l'iceberg 1, et bien que nous mettions les petits plats dans les grands pour cette grande occasion, nous n'en effleurerons qu'une infime partie : les concerts en showcase des artistes The Koppers 2, TAWA 3, Elium 4, et The Dirty Hats 5 !







La dernière édition, en 2019 (relire FOMAC, à l'attaque !), nous avait gratifié de découvertes en tous genres sur un marathon radio sur la journée. Pour le coup, ce sera une après-midi entière en direct depuis Les Ateliers, que vous pourrez suivre en vidéo ici-même (en suivant le lapin blanc dans son terrier : FOMAC 2021), ou sur les pages Facebook partenaires de l'événement, à commencer par son organisateur, l'ADDA du Tarn.



Nous serons donc en direct pendant tout ce temps, à découvrir les concerts en showcase des lauréats du dernier Music In Tarn, dans une véritable émission, présentée par Betty et Simon.



En guise de découverte, c'est peut-être plutôt une redécouverte puisqu'on commence avec Elium, qui prend désormais ses aises aux Ateliers sur l'antenne de RADIOM, puisqu'on les a croisées sur l'Open Arts #3 mais aussi récemment dans le Marathon 2 l'Amour :





Marathon #3 Cet événement se déroule en ligne

En suivant — mais dans un total désordre, ne vous fiez pas aux apparences — on fera la connaissance dequi roule sa bosse depuis un moment, et que les auditeurs les plus fidèles de RADIOM ont pu découvrir dans Le Local à Bohème , épisode TAWA Eux aussi ont déjà sûrement prévu de faire du bruit pour cet événement, d'autant qu'ils ont tout intérêt à crier sur tous les toits leur projet de financement participatif (lire Financement au chapeau pour The Dirty Hats )., remontés comme des horloges, se préparent à tout donner :Enfin — toujours dans le désordre, il faut suivre ! —proposera son cheminement à l'image et en interview tout comme les rencontres que nous ferons lors de ce FOMAC 2021 Cette journée sera le fruit d'une étroite collaboration entre le Castres-all-stars (), et le Albi-all-stars ( 9 ), avec tout un tas de fourmis travailleuses qui s'affaireront autour de ce projet. Un bon moyen de faire vivre un peu de Culture en ces temps incertains. D'autant que le lendemain, les Ateliers accueillent un Marathon #3 qui sentira bon la sueur sur un brûlant asphalte :