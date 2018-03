Le groupe de funk afrobeat le plus barré de la région est de retour dans Le Local à Bohème, et cette fois-ci en français, Mesdames et Messieurs !



À l'occasion de la sortie de leur tout premier album, le funk, la soul et l’afrobeat des années 60 et 70 passent dans le rouleau compresseur des Soul Papaz pour donner une musique aux grooves puissants. Les riffs de la guitare de Belette, l'énergie des cuivres de Poupsy et Pierro et la rythmique entraînante de Robin à la batterie, conjuguée à la voix hypnotique et déjantée de Jan'vier vous mettent dans un état de transe, le tout orchestré par Papa Dams et sa basse avec tout le soutien de Dr Vgb pour la sono.



Préparez-vous à (re)découvrir The Soul Papaz comme vous ne les avez jamais entendus !



Pour les plus impatients, le direct, c'est le mardi 20 février de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



La rediff' sera le jeudi 22 février de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.



Et le podcast pour les éternels absents...



The Soul Papaz sur Internet