Harry Brown assure l'After Work

On est au seuil du mois de juin. Le 31 mai précisément, dernier jour du mois, dernière heure de travail de la journée, ou juste après. Les ambiances pluvieuses et orageuses auront laissé place à une fraîcheur qu'on apprécie de retrouver. Il faut dire que se prépare à avoir chaud. Chaud cet été, mais aussi et surtout chaud en ce mercredi soir avec Harry Brown sur la scène des Ateliers pour une session After Work qui entre tout doucement dans les mœurs castraises !



Souvenez-vous : il y a quelques mois, on découvrait en même temps que vous ce délicieux concept de détente post-boulot devant une boisson fraîche ! (re-lire Yemguy vous détend sur l'After Work)



On remet le couvert derechef cette semaine avec Harry Brown, en plein processus d'accompagnement scénique auprès des professionnels du Bolegason. Allons allons, ne fais pas l'enfant, on en parlait déjà ici : « You And I », FaneL en images, et ça continue ! Une bien belle conclusion de plusieurs jours d'un travail intense se prépare donc sur les planches de la scène des Ateliers, et c'est aussi amusant de découvrir que RADIOM et Harry Brown se tournent autour depuis un petit bout de temps : en été en plein festival des Jours de Fête (relire Enfin le printemps !), en 1 vs 1 dans Le Local à Bohème (relire Thierry DI FILIPPO face à Harry BROWN),... n'en jetez plus !



Il était bien évident qu'une nouvelle confrontation devait avoir lieu, et nous aurons donc le plaisir de recevoir Harry Brown en interview d'après concert (chacun son after work) pour un debriefing à chaud !



Évidemment, c'est en direct et sur place que tout se passe, et pour un concert gratuit de fin d'après-midi, il ne faut pas rater ça ! Rendez-vous devant ou derrière un verre rempli, devant la scène des Ateliers à partir de 18h, et sur RADIOM dès la fin du concert !



On se met en jambes ?



Harry Brown by HARRY BROWN



N'en dévoilons pas trop, mais attendez-vous simplement à découvrir un performer en solo, entre machines et voix, entre simplisme et richesse.





Plus d'infos :- Harry Brown sur Facebook - Harry Brown sur BandCamp