C'est pété

C'est revenu ! C'était fastidieux mais les dégâts furent moins violents que ce que l'on craignait. Merci à celles et ceux qui nous ont envoyé des messages pour nous demander si tout allait bien (ça n'allait pas fort, hein ?).



En attendant, voilà l'occasion de soutenir votre association préférée puisqu'elle produit vos programmes préférés ! Oui, c'est l'association Yeehaa !



Tout est cassé. Il faut tout reconstruire. On ne sait pas si on a perdu des données, mais une panne majeure a impacté les systèmes.



Le temps de récupération est inconnu : soit on parvient à tout remettre en route sans trop de vilaines manipulations, soit on est obligés de se baser sur des sauvegardes. Dans le premier cas ça peut être rapide, mais dans le deuxième ça sera sûrement plus long.



Affaire à suivre. En attendant, pas de RADIOM dans vos doux foyers, il faudra prendre son mal en patience.