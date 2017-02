Thierry DI FILIPPO face à Harry BROWN

Pour la première fois dans Le Local à Bohème, nous souhaitons faire se rencontrer deux artistes. Tous deux passionnés de musique, ils nous feront entendre leurs compositions et partageront avec nous leurs visions de la musique sous deux angles bien différents :





Thierry DI FILIPPO, l'expérience du sage !

Harry BROWN, la fougue de la jeunesse !

Guitariste (spécialiste du jazz manouche et du jazz fusion acoustique : Jazz, Tsigane, Flamenco, Musique Brésilienne, Blues,etc...), il a une grande expérience de la scène avec plusieurs centaines de concerts au compteur depuis 20 ans.Il enseigne la musique et la guitare depuis plus de 20 ans selon une méthode élaborée par l'expérience et basée sur l'écoute, le développement de la personnalité et la réalité vivante de la musique.Musicien et producteur résolument orienté vers le dancefloor, Harry Brown produit des sons rétro qui regardent vers l'avenir.Sur scène, il a développé un équilibre hybride entre le DJ et le live. Un ensemble vocal électronique, des guitares en boucles et du synthé en live qui révèle l'énergie brute de ses concerts.Pour les plus impatients, le direct pour Le Local à Bohème c'est mardi 14 février de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 16 février de 22h à 23h30 sur RADIOM.Et le podcast pour les éternels absents...