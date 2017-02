Yemguy vous détend sur l'After Work

Cette semaine, le vent va encore souffler en rafales tourbillonnantes et bruyantes jusqu'à jeudi. Et quand ça cessera, forcément, il va se mettre à flotter. Et puis ton boss t'épuise : il ne comprend rien à ce que tu fais, et fait du rentre-dedans un peu lourdingue à ta collègue, pas du tout intéressée (par toi non plus, d'ailleurs, fort malheureusement). Et pour couronner le tout, ta voisine a ramené son quatrième mec cette semaine, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, mais toi non plus. Et il y a sûrement d'autres trucs, mais tu préfères les ignorer.



Fatigue, stress, météo... notre organisme est constamment mis à rude épreuve par les agressions extérieures. Mais plutôt que de tenter de contrer la tendance en bouffant du yaourt soi-disant plein de bons trucs actifs à l'intérieur, certains ont pensé à quelque chose qui est – au moins – tout aussi efficace, mais qui a en plus le mérite de te sortir. Les sessions After Work aux Ateliers.



Les Ateliers, c'est cette chose un peu étrange, groupement de personnes, de talents et de motivation, dans laquelle RADIOM a installé un studiom tout neuf, et dont elle commence peu à peu à découvrir les facettes et les nouvelles choses à y faire (relire : La migration). On y reviendra très vite dans ces colonnes.





Ta petite mousse

Les sessions After Work aux Ateliers sont une co-initiative du Pôle Culturel des Ateliers et du Bolegason. Quoi de mieux qu'un petit mercredi aprèm après le boulot pour se détendre musicalement ? C'est l'idée qui a émergé dans cette volonté de panacher les offres de spectacles un peu partout dans la ville, initiative louable s'il en est, tant les lieux qui proposent de la diversité se retrouvent parfois un peu... ennuyés.18h, c'est un peu tard pour le thé, un peu tôt pour l'apéro. C'est le moment idéal pour un After Work, mélange de tea time et d'apéro time en musique. Pour le coup, c'est doncqui sera le MC de cette fin de journée. C'est le mec qui va poser doucement son hip hop moderne (mâtiné de rock et d'électro) pendant que tu te siphonneras ta petite mousse, confortablement installé, les turpitudes de ton gagne-pain déjà oubliées.Et c'est aussi l'occasion de profiter de la première de l'émission Hiza Zen dans la foulée (c'est à partir de 20h) sur RADIOM. Détente garantie, retour à la maison en forme, paix des ménages, joie dans ta tête.Un petit aperçu ?Évidemment, c'est une expérience à vivre sur place,aux Ateliers,Une expérience à renouveler dès le mois prochain aussi. La prochaine fois, c'est Les Idiots qui s'y collent. Attention, il y a un piège : c'est un jeudi !