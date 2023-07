Vous reprendrez bien un peu d'Xtreme Fest ?

Honnêtement, à dix ans, c'est quand même un âge où on fait beaucoup de conneries. On teste ses limites — mais on a encore du chemin avant d'avoir tout expérimenté — et celles des autres. Mais dans le cas qui nous intéresse, ne pourrait-on pas plutôt parler de véritable maturité ?



Dans un cas comme dans l'autre, il faut prendre du recul. Ne serait-il pas dommage d'abandonner son âme d'enfant, de remiser le skate ? Mais alors, toutes ces années à mûrir après s'être réinventé, ça ne compte pas ?



C'est bien l'Xtreme Fest #10 qui fête ses dix ans cet été pour une édition du 28 au 30 juillet 1 ! Voilà qui place les choses. Dix ans de bouteille dans les musiques extrêmes, c'est une des (solides) cordes à l'arc de Pollux Asso 2. Avec un line up des plus exquis pour les amateurs du genre, nous aurons le plaisir de voir débarquer des pointures sur les différentes scènes du festival. On garde (presque) le lieu, on remet au pot, on touille, on touille, et voilà que sort une nouvelle édition toute chaude, frémissante et dépaysante ! On oublie la scène intérieure : tout sera dehors ! On y ajoute les nouveautés du moment (notamment l'Estafette, née des cerveaux malades de l'AJAL, Pollux Asso et X Fest Organisation 3) et on se donne rendez-vous le 28 juillet.



Très précisément, même : vendredi 28 juillet 2023 à 14h, en direct pour le démarrage des trois jours de l'Xtreme Radio qui va regrouper Radio FMR 4, RADIOM, Radio Albigés 5, Radio R d'Autan 6, Radio Distortion 7, L'Eko des Garrigues 8, Radio Béton! 9 et Ràdio Lengadoc 10 ! On rempilera samedi 29 juillet 2023 à 14h puis dimanche 30 juillet 2023 à 14h si vous êtes d'accord.



Au programme : emmenée de main de maître par des animatrices et animateurs patentés, l'émission spéciale Xtreme Radio 11 vous plongera dans les coulisses du festival, vous emmènera à la rencontre des artistes, mais aussi des coups de cœur et les bons plans (Q ?) des protagonistes disposant d'un droit de parole — et a fortiori d'un micro — sur le plateau radio monté spécialement pour l'occasion.



D'ailleurs l'épisode de cette semaine de Pollux Mag diffusé jeudi 27 juillet 2023 à 22h sur RADIOM ne manquera pas de souligner ce qui va, entre autres, faire la beauté du festival cette année.



Cette année, et chaque fois un peu plus, Pollux Asso met l'accent sur la prévention et sur l'éco-responsabilité de ses événements. C'est le cas pour l'Xtreme Fest qui est l'objet de réflexions au long cours sur la place d'un festival engagé auprès de son public, mais aussi sur son impact global au sein d'une population et d'une économie de plus en plus tournées — et c'est heureux — vers les conséquences mêmes de leur existence. On s'interroge donc sur l'impact énergétique et écologique de l'organisation d'un festival en termes de transports (artistes, technicien⋅n⋅e⋅s et festivaliers), de consommation, de production de déchets, etc. Bien sûr, on suit la réflexion déjà entamée également de la sensibilisation des publics et professionnels pour vivre un festival inclusif et safe à tous points de vue.



Si ces quelques lignes ne vous donnent que très peu d'avant-goût du festival, c'est parce qu'il faudra le vivre, à la fois sur place sur trois jours, mais également par le truchement de l'Xtreme Radio montée spécifiquement pour l'occasion.



Alors ? Qui est chaud ?