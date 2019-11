On a marché sur la Lune !

L'atterrissage ne date que de quelques minutes, la chaleur des moteurs encore fumants fait vibrer l'air au-dessus de la piste, ça sent le kérosène, le métal, le caoutchouc... et un peu la sueur.



Entre deux jets de vapeur, on distingue les silhouettes aux contours brouillés de ceux qui sont revenus. Malgré la fatigue évidente, leur démarche est assurée. Deux jours en apesanteur n'ont pas suffi à faire oublier la gravité de la semaine qui suivait.



Le vacarme assourdissant de l'engin qui s'apaise lentement n'est rien comparé à la furie à toute allure de cette mission aussi cruciale que fatidique : marcher sur la Lune. Deux jours à fond, sans concession, aveuglants et grisants, vibrants et grondants, en compagnie de SpellBox23, IPHAZE, Lait Fraise et Young Harts.



Et c'est le Café Jean Jaurès qui a servi de pas de tir, et en ce moment-même il tiédit à peine tant la fournaise de l'envol fut intense, mais il fallait bien ça pour que l'eau fût judicieusement remplacée afin de servir de refroidissement.



Et au milieu de tout ça, RADIOM en pleine mission de reportage pour rendre compte de la folie des Hommes qui s'y déroulait alors, prenant des risques insensés pour être au plus proche de l'action, et rapporter comme il se doit au distant chaland l'ambiance et les progrès d'une mission qui ne manqua pas de rythme.



Clarté sombre

SpellBox23 119 ​

Le duo électro en noir corbeau qui nous a fait voler haut en direct du Jean-Jau. C'était chaud, c'était beau, bis repetito, c'était SpellBox23 au cordeau.

Épilepsie contrôlée

IPHAZE 1358 ​

Le plaisir des oreilles et le bonheur de la cage thoracique. Vibrations et émotions pour un set en solo tout en finesse, IPHAZE a tout donné ce soir-là, et le public en a redemandé.

Verbe et hauteur

Lait Fraise 210 ​

Vapeurs moites et senteurs d'ivresse, la nuit démarrait déjà tel un prometteur smoothie : plein de fruits rouges à la crème. Lait Fraise était de ceux-là, ceux qui nous ont transportés sans effort à quelques centimètres d'un surprenant plafond.

Percussion au fond

Young Harts 211 ​

Sans attendre, sans chercher à comprendre, pas de compromis, pas de compromission. C'est brut, c'est là, c'est punk et c'est ça. Les Young Harts sont venus, ils ont bu, et ils sont loin d'avoir tout vécu, et pourtant ce soir-là on en a pris plein la vue.

En guise de contraste, c'est la musique lumineuse deen ouverture de ces deux jours pour des artistes parés de sombre. On les recevait déjà dans Open Arts #2 , relaté dans Électro bien ! , et, grande programmatrice devant l'Éternel, n'a pas hésité à proposer le duo sur cette nouvelle date de Bearded Moon, part #1 Sans y aller par quatre chemins,est la pointure internationale de ce Bearded Moon, part #1 , avec des centaines de dates autour du monde, devant des dizaines de milliers de personnes sur les plus gros festivals ou en brutalité intimiste comme ce soir-là au. Et c'est alors un honneur que de recevoir ce live set dans un improbable crochet par Castres-La-Magnifique.À peine les lueurs de l'aube étaient-elles en chemin vers nos rêves embrumés que, le lendemain, il fallait y replonger. Et pour ouvrir notre esprit, quoi de mieux qu'une fiévreuse session de? Ceux-là mêmes que nous reçûmes avec plaisir pour "BANG !" : Krav Boca + UNION JACK + Lait Fraise , et que vous pouvez judicieusement retrouver dans Commotion musicale Enfin c'était au tour dede faire trembler les murs dupar force fougue et sauts contrôlés sur ce Bearded Moon, part #2 . Une manière de tendre l'autre joue sans en avoir l'air :Tout ce petit monde nous a inondés de bonheur et de sécrétions sudorales pendant deux belles soirées à la queue-leu-leu pour Bearded Moon, part #1 et Bearded Moon, part #2 . On donnera une mention spéciale àet, artistes dans l'ombre mais pourtant bien présents sur ces deux soirées. Il vous incombe maintenant — et c'est un ordre — de vous pencher avec grande attention sur le report de Wallabirzine qui était là, et qui a œuvré plus que de raison, en textes et en vidéos, pour vous narrer en détail ce qui s'est vu sur la seconde soirée., infatigable, poursuit sa course dans le ciel de Castres et de ses parages nocturnes pour vous proposer toujours plus de choses. Mais où s'arrêtera-t-elle ?Quand à RADIOM, on vous donne rendez-vous lepour une formidable