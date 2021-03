Sur le ring

Ne jamais se faire renvoyer dans les cordes, ça pourrait être la devise du trio infernal composé de La Lune Derrière les Granges 1, Les Ateliers 2 et RADIOM. Depuis un temps certain, c'est une foultitude de victoires au combat qui s'alignent, toujours plus de remise en jeu du titre, et des succès fulgurants. Et modestes, bien sûr.



C'est aussi comme ça que ça se passe : beaucoup d’esbroufe, pour refroidir les ardeurs des adversaires, un peu de mauvaise foi, mais toujours l'envie de transmettre l'énergie des premiers jours, des premiers amours.



Pour ce Reggae, smoothie et topinambour, c'est pareil : il faut se placer au centre, avec une bonne défense et une attaque lumineuse, pour faire mouche.



C'est donc une mise en compétition (mais match amical, paraît-il) qui s'est déroulée sous nos yeux avec Coucibass 3 et Microscoop 4, entre accolades amicales (mais COVID-compatibles) et regards noirs et défiants.



Un live à déguster en famille lors d'un dîner, ou affalé(e) sur son canapé avec le bon son qui va bien.





Marathon #3 Cet événement se déroule en ligne

Surprenante coïncidence, c'est sans concertation que Yakoi se promène au Mexique lundi 15 mars 2021 à 18h (lire ¡Viva México! ) après ce Reggae, smoothie et topinambour à la thématique sans équivoque.Et on n'oublie pas de se retrouver le 11 avril pour le Marathon #3