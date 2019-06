Électro bien !

Plein les yeux et les oreilles, c'était le pari de cette nouvelle édition d'Open'Arts après la précédente il y a quelques mois (relire Ouvrez les Arts et "On fire !"). Nombreuses furent les vapeurs qui entourèrent cette soirée, à commencer par cette moiteur tenace, cadeau de la pluie de la journée qui nous fit décider de mener ce festival à l'abri plutôt qu'à la merci d'éléments pour le moins incertains. Une moiteur qu'il faut attribuer aussi et surtout à la fièvre du public qui a rejoint petit à petit les rangs des trémousseurs de dance floor jusqu'au milieu de la nuit.



Cette édition fut particulièrement électronique, tant les beats amenés par les artistes étaient façonnés à coups de machines judicieusement positionnées, de câbles astucieusement tirés, et d'esprits admirablement orientés. Un festival, quelle que soit sa taille, c'est un peu comme une poissonnerie (l'odeur d'arrière-cour en moins, dans le meilleur des cas), c'est selon les arrivages. Mais que l'on ne se méprenne pas : les arrivages étaient scrupuleusement vérifiés, calibrés, validés, tamponnés et double-tamponnés, et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir pu proposer de si talentueux artistes sur ce petit Open'Arts #2.



Et puisqu'on était en direct à la radio, et que la radio cherche à ne rien oublier tout en conservant son esprit sans retouche, nous voici avec la primeur qui les caractérise avec des podcasts vibrants de l'énergie qui a régné ce soir-là.



Pour ouvrir le bal, c'était KELIT sur scène, avec une performance d'autant plus remarquable que le public n'affluait pas encore (mais où étiez-vous, bordel ?), et pourtant le truc était là, bien vivant, en rythmes syncopés et basses roulantes. Un artiste à suivre de très près, et s'il fallait vous en convaincre, en plus de vous faire une idée à l'écoute du podcast, retenez que lorsque d'autres artistes présents devant le set vous glissent « c'est trop bien ce qu'il fait, ce gars-là ! » c'est en général assez bon signe.





KELIT 95 ​

La timidité d'un public rongé par l'inquiétude de fondre sous la pluie en cette fin de journée n'a rien enlevé à la détermination de KELIT pour cette belle ouverture de l'Open'Arts #2 ! Une performance tonique qui se lisait aussi avec les yeux sur une installation vidéo simple mais percutante !

SebSeb 84 ​

Dans les milieux autorisés, on ne s'empêche pas de le dire haut et fort : « Ça dénonce ! ». SebSeb, en duo sur la forme, manie le verbe et la poésie cadencée. On le pousse, on le slamme, on l'anime. Rap conscient ou éclairé, le chemin est tracé, il suffit de (ne pas) le suivre (bêtement) !

Urda Project 92 ​

L'onirisme envoûtant d'Urda Project nous transporte immédiatement ! À peine démarré, on respire à pleins poumons les lourdes vapeurs de la chenille au narguilé, celle qui nous transpose au-delà du corps. On plane au-dessus des masses et le public — pourtant debout — est à l'horizontale.

SpellBox23 92 ​

Ils sont venus à deux. Êtres mystérieux, lui en machines qui tapent, elle en voix cristalline qui nous élève. SpellBox23 envoie, reprend, éructe, inspire... le sol tremble, la nuit tombe, la brume s'épaissit mais des éclairs la zèbrent. Ce n'est pas l'orage, c'est l'Open'Arts #2 !

FLATCAKE 120 ​

Oh qu'il est rare de voir la formation FLATCAKE dans ses habits de lumière (et jadis moustachus) ! Et qu'il est doux de les voir réunis sur la scène des Ateliers pour cet Open'Arts #2 dans un set que l'on devine sur-mesure ! Les anciennes amours, le toucher du vinyle allié aux techniques avancées de la production musicale, la joie de sauter partout et l'atmosphère saturée de l'humidité d'un public survolté, c'est bien ça qu'on attendait !

Bay Of Fires 117 ​

On entre dans le vif du sujet avec Bay Of Fires : la techno fait son apparition et on ne prend pas de pincettes. La nuit passe et scintille de plus belle, le sol colle déjà depuis longtemps et l'atmosphère est brûlante.

Dudy 92 ​

La clôture de cet Open'Arts #2 ne se fait pas en demi-mesure, puisqu'on monte d'un cran sur l'échelle de la techno. Un set qui réveille le passé industriel du bâtiment : on voudrait y voir une friche gigantesque qui vibre au rythme effréné de la musique... et on y est presque, car Dudy fait revivre cet esprit !

