La déglingue totale

Après toute cette attente, cette pression à bien faire, ne risquait-on pas, dans l'excitation et l'émotion, de partir trop vite, et de tout gâcher ? Onze mois d'élan, ça peut être dévastateur. Et pour tout dire, l'inquiétude était à son comble il y a encore quelques jours à l'idée que certaines conditions ne puissent pas être réunies pour ce Rock Bandits reloaded.



Et voici qu'en quelques minutes, lancés comme une fusée, nous étions dans le vif du sujet. La Machine était lancée, inarrêtable.



Comme après une folle nuit, parfois les mots manquent, on souffle après cet effort qui a libéré des hectolitres d'endorphine, et on se laisse vaguement rêver. Les plus rock d'entre nous s'en crament une et s'en jettent un p'tit 1.



Alors trêve de discours : place au spectacle ! Trois heures de son et d'image, savamment découpées pour vous permettre de n'en garder que la substantifique moelle. La vidéo complète, Rock Bandits, préparée et chapitrée avec amour, vous permettra aussi de découvrir l'univers d'Oshawa Sharks et de Death Proof Bastards, passés à la question par Wallabirzine 2. La bamboche, c'est pas terminé !



Mais si vous souhaitez aller à l'essentiel, alors vous pouvez vous délecter de ce ceci, tourné spécialement pour vous !



En ouverture, Oshawa Sharks a fait monter la température de la salle de plusieurs degrés. Rock et Blues s'entremêlent, ça monte lentement mais très sûrement. Il faudra jeter un coup d'œil sur la vidéo dans son ensemble (Rock Bandits) pour retrouver leur interview.





L'aventure continue avec les Death Proof Bastards qui terminent de mettre le feu à nos cœurs. Un chanteur littéralement possédé, un son lourd et hybride, c'est la recette miracle pour finir de faire passer ses meubles dans les murs mitoyens. Il nous faut absolument remercier tous ceux qui ont fait, une fois de plus, de cet événement un succès : les artistes, l'aide logistique et matérielle des partenaires, des bénévoles et travailleurs des partenaires, et de ceux qui ont réalisé pour vous le son dans vos oreilles. On notera aussi qu'il était nécessaire de rappeler notre utilisation d'un son prévu dans la programmation initiale de Rock Bandits mais n'ayant pu être des nôtres cette fois-ci. Pour illustrer nos petites vidéos promo, ce son tourne en boucle et vous reste dans la tête. C'est tant mieux, car on espère les retrouver bientôt dans notre programmation. Toutes ces personnes, ces énergies, sont celles qui, mises en commun, permettent de voir fleurir ces projets en apparence anodins mais qui nous font vibrer, et dont nous tentons de vous transmettre ces bonnes ondes jusqu'à votre canapé, et — qui sait ? — bientôt directement avec vous, dans une salle chauffée à blanc, des verres à la main, des sourires et de l'amour.