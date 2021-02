Oh bien sûr que c'est long, qu'on a perdu le sens de l'écoulement du temps pendant un moment : étiré, contracté, ce temps qui nous rattrapait nous a parfois forcés à aller le chercher... c'est pareil pour ce Rock Bandits, figurez-vous.



Un bien beau projet, souvenez-vous : une affiche velue à base de Baron Crâne (Paris), Simple Jack (Toulouse) et Oshawa Sharks (Castres). On se faisait un plaisir de les découvrir en long et en large ici : Rock Bandits... et on se délectait d'avance de pouvoir les faire monter sur scène grâce aux Ateliers 1 et à La Lune Derrière les Granges 2.



Mais c'était bien sûr sans compter ce qui ourdissait depuis déjà quelques mois et se rapprochait subrepticement et dont le rouleau compresseur a condamné de nombreuses dates comme celle-ci, et bien d'autres, autrement plus importantes. Le cœur lourd, nous annulions alors votre venue (lire Quarantined Bandits).



Mais voilà que depuis quelques mois, nous reprenons du poil de la bête. Alors certes, rien qui ne nous fasse pour l'instant entrevoir un retour à notre vie d'avant, mais quand même : avec Release Party NEwTT + Damantra, Orion & Lab, Radio Marathon, Funk Party ! et tout dernièrement Marathon 2 l'Amour, on peut dire sans rougir qu'on a tenté d'occuper la scène, fut-elle virtuelle.



Dans la logique lignée de ces moments en douce tension, voici venir Rock Bandits depuis les oubliettes de 2020 ! Et bien sûr, puisqu'il n'est pas toujours possible de reproduire à l'identique un événement programmé à peine moins d'un an plus tôt, c'est une soirée à la programmation quelque peu chamboulée que nous vous proposons : Oshawa Sharks 3 et Death Proof Bastards 4 seront là pour nous faire vibrer, parce qu'une promesse c'est une promesse !







Comme à notre habitude, le direct sera disponible ici-même :



Montrez-moi les images qui bougent !



Onze mois pour y parvenir. Le temps de fabriquer un poulain, ou un baleineau. C'est une belle bête qu'on vous propose, nourrie au grain, élevée sous la mère, peut-être même la mer, à vous de juger.



C'est ce qui fera la différence samedi 27 février 2021 à 19h avec les équipes techniques et de programmation qui auront travaillé d'arrache-pied pour vous proposer ce beau petit live.







C'est muni(e) d'une bière virtuelle, à hurler un peu fort à l'oreille (distante) de son voisin, à rire à gorge déployée et faire des rencontres virtuelles qu'on vous attend devant cette scène tout aussi fictive qu'elle sera parée de ses plus beaux atours. C'est pour vous faire oublier qu'on n'en est pas encore à pouvoir vous proposer des doux événements réels, en chair et en os, en sueur et en bière renversée au sol (ça, ça nous manque pas tellement, surtout pour le nettoyage à 4h du mat').



Alors faute de mieux, nous serons ravis de vous accueillir et de vous voir vous amuser avec le bon son dans les bonnes oreilles !