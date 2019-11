Ça n'a pas été facile. Oh non. C'est que le chemin parcouru est colossal, depuis le fond des Âges pour ainsi dire. Imaginez un peu : avec l'avènement du pouce opposable, à travers la découverte et la domestication de l'électricité, le perfectionnement des semi-conducteurs, l'électroluminescence et la maîtrise des hautes fréquences, il a fallu un paquet de facteurs concordants pour arriver à cette soirée. Une seule de ces révolutions n'avait pas lieu, et c'était l'intégralité du château de cartes qui s'effondrait, ou pire : il n'aurait jamais existé.



Terreur, stupeur, comment aurions-nous fait ? Peut-être serions-nous tranquillement en train de nous sustenter modestement, vivant en petites tribus de chasseurs-cueilleurs, célébrant avec joie la découverte opportune d'une ruche d'abeilles sauvages pour en récolter une providentielle et nourricière substance.



Loin du château de cartes finalement, c'est donc sur des bases solides que l'on s'apprête à accueillir Electronic Honey pour un nouveau RADIOMFest depuis Les Ateliers ! Et c'est une belle image que de nous imaginer dans une prolifique jungle, entourés de bon son, comme une tribu que nous avons toujours souhaité être, à vivre de vibrations le temps d'une soirée en compagnie de Lazärr et AddiKT !



Pas de dichotomie ici, le thème de la soirée est résolument électronique (et carrément mielleux aussi, paraît-il), chacun son ambiance, et chacun son rythme pour nous emmener jusqu'au milieu de la nuit ! Dans tous les cas, ça va taper. Au milieu de tout ça, entre rythmes House et ambiance Jungle, il faudra faire son marché !





Lazärr, le duo écolo

AddiKt, roi de la Jungle

En vérité on n'en sait rien : qui sommes-nous pour tenter de sonder leur esprit, entrer dans leur tête et comprendre ce qu'ils revendiquent ? À moins que... à moins que ça soit bien ce qu'ils essayent de nous dire. À y regarder de plus près, on sent bien que ça sent le frais, l'organic de nos amis anglophones pour signifier que c'est bio. Bio ils le sont certainement, organiques sans aucun doute :Juste après le virage, c'est une pente forte en rythmes frénétiques dignes des moites soirées dans d'obscures caves qui s'annonce. Issu de son collectif, débarque-t-il des forêts primaires ou est-il sorti de la Terre nourricière pour nous remuer ?Quelques abeilles, des faux-bourdons, un mélange mellifère que l'on attend avec impatience. Mais l'avez-vous seulement anticipé ? Serez-vous au rendez-vous, à la croisée des chemins de cette soirée de décembre que l'on prépare, tel un grand saut vers l'inconnu ?Comme à leur habitude,qui accueillent cette torride soirée proposeront leur bar et une petite restauration dont vous pourrez nous dire des nouvelles ! Rendez-vouspour un démarrage sur les chapeaux de roues !Plus d'infos :