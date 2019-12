Du Nectar à la Lune de Miel

Étrange pari que d'espérer réactiver une ruche dans un hiver naissant, de penser y voir le miel sonore surgir en tièdes coulées alors que la Nature est au repos, à attendre des jours meilleurs. Et pourtant c'était l'idée de cet « Electronic Honey » à contre-courant, réactivation précoce de nos instincts butineurs printaniers.





Un incident technique non découvert pendant le concert ne nous a pas permis de réaliser un enregistrement sonore satisfaisant selon nos standards, nous vous prions de nous en excuser.

Binôme organique

Lazärr 95 ​

En ouverture de soirée Electronic Honey, on était très fiers d'accueillir Lazärr, les deux faux-bourdons de la soirée, initiateurs d'un tempo allant crescendo pour nous emmener loin vers les nuages.

Le duo Lazärr, nos guides ailés sous la lumière polarisée de La Lune Derrière les Granges, et l'œil(leton) avisé de l'ENSAV, sur images sombres et lumineuses à la fois.

Tropiques sauvages

AddiKT 95 ​

Il fallait bien nous rendre accro, c'est AddiKT qui s'en est chargé sur Electronic Honey, alors on a tapé du pied (pas trop fort), c'est fou ce qu'un délicat et aiguisé saphir sur une galette de vinyle peut transmettre !

AddiKT se charge de la suite, comme pour ne pas faire oublier qu'on est là avant tout pour en prendre plein les yeux et les oreilles.

L'envol de l'essaim

Le pistil gorgé de vie, les étamines dressées d'envie, c'est tout notre jardin en éveil qui était prêt à échanger les pollens les plus prisés, en une apothéose sonore de plaisir collectif.s'en souviennent encore, et c'est tant mieux !La volonté est puissante, la décision est prise, c'est une musique résolument apaisante et pourtant véritablement chamanique que nous a proposé, en vibrances de "vrais" instruments (ac)couplés aux boucles et basses entêtantes, sous le regard presque réprobateur des fétiches qui constituent le decorum de leur mise en scène.En regards complices qui veulent dire qu'on avance dans la bonne direction, ils font évoluer leur univers et font battre leur rythme à l'unisson, tel un pouls tellurique que remonte des grands fonds, et fait vibreret son public.On n'y va pas par quatre chemins avec, et une fois les connaissances faites avec un crescendo dont il a le secret, c'est dans le vif du sujet que l'on entre, au cœur-même de la Jungle qu'il veut nous faire (re)découvrir. Plus aucun doute, on est de retour sous les chaudes latitudes où tout se joue, la sueur sur nos fronts fait miroiter les iridescences d'une musique lumineuse et percussive. Tout le monde en prend pour son grade, mais on en redemande, on se rapproche, la foule remue, anticipe, réagit, approuve, et la soirée finira tard.Bien sûr que tout ne s'arrête pas après Electronic Honey ! À suivre donc, l'actualité de Lazärr et d' AddiKT . On aura le plaisir de recroiser les uns et les autres au détour de festivals, de concerts et d'événements que nous partagerons.Pour la suite immédiate, il faut se préparer à une douce soirée sous le signe du Groove avec Soul Safari aux DJ Set Soul Safari . Au même moment au, les étudiants de l'qui ont réalisé les prises de vue du direct de cette soirée présentent leurs courts-métrages : Projection Ciné ENSAV vous attend quant à elle samedi aupour un concert engagé : B. Roy + Karma Sista Enfin,(encore eux !) préparent une soirée dantesque sous le signe du rock et de l'électro avecet Start'In d'A Club #00bis . L'occasion de fêter la fin de l'année qui s'approche, et de faire la gueule pour, figure du restaurantet programmatrice hors-pair des soirées en partenariat avec. Elle vogue vers d'autres cieux, mais on la croisera bien vite !Parce qu'il faut soutenir votre scène locale, allez faire un tour sur chacune de ces propositions, et choisissez-en, c'est un ordre !