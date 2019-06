RADIOM, une Radio Campus à Castres !

Il y a des nouvelles qui font chaud au cœur. Bien qu'en cette (très) chaude semaine de juin 2019 il ne soit pas particulièrement nécessaire de se blottir les uns contre les autres, voilà pourtant que RADIOM se rapproche un petit peu plus de ses congénères... doucement... voilà. Ça y est. Après une amorce timide mais déterminée (relire Un peu plus de Campus !), nous poursuivons notre lancée et le crions haut et fort sur les toits (brûlants) : RADIOM fait désormais partie du réseau Radio Campus France !



Un pas de géant pour RADIOM qui a bien failli s'appeler REC🔴, pour Radio Étudiante Castraise, ou encore Radio Campus Castres. Le sort (et certains excitants ou psychotropes, on ne saura jamais vraiment) en a décidé autrement, et pourtant RADIOM a toujours été, au plus profond de sa petite âme vacillante, une radio du campus. Le campus, ce lieu-concept qui définit la vie étudiante, la vie des études, mais aussi la vie tout court, le lieu de vie, la vie culturelle, là où l'on apprend, où l'on rencontre, où l'on aime, où l'on mange, où l'on crée, où l'on partage et où l'on transmet. Le campus bave sur la ville, la ville bave dans le campus, et cette interpénétration platonique, c'est l'intégration étudiante dans la vie de la cité.





Être à la hauteur

Soupe primitive

À toute vapeur

Les étudiants, cette espèce hors du commun, très rarement inscrite sur les listes électorales et avec laquelle il faut pourtant compter au quotidien, inclure, comprendre, permettre ou juguler, pour que la vie, tout simplement, suive son cours et qu'une ville respire, en inspirations à la rentrée, et expirations pendant les vacances, pour que cette ville perdure, soit attractive, passionnée et passionnante... ces étudiants qui apprennent leur vie d'animaux sociables et dont la matière grise bouillonne d'idées, que ce soit pour aller vers l'Autre ou tout simplement tuer l'ennui.Ces étudiants ont créé une radio, jadis, il y a fort longtemps, et leurs dignes successeurs sont toujours à la barre. Cap sur le réseau de, moussaillons ! Soyons dignes de cette distinction qui nous est offerte, car le prestige qu'elle procure ne vaut que si l'on met la main à la pâte ! Il s'agit désormais de mériter tout cela, et bien plus encore ! Qu'est-ce que cela signifie ? En quelques mots : être à la hauteur.C'est que, mine de rien, nous vivons depuis quelques mois une véritable accélération accélérante ! Ce cher Richard Buckminster Fuller, à l'origine de cette expression qui sied si bien à RADIOM, n'aurait probablement pas démenti cet indéniable fait : il faut désormais compter avec cette formidable énergie, et être capable d'en tirer le meilleur. Déjà en mai, nous avions le plaisir d'annoncer notre récente adhésion à l'ARRA (relire Hourra ! RADIOM rejoint l'ARRA ! ), consolidation nécessaire en participant à ce réseau de radios d'une Occitanie qui couvre désormais un territoire particulièrement étendu. Un nouveau cap est donc franchi avec l'arrivée de RADIOM à l'échelle des Radios Campus de France. Une année 2019 bien chargée.La profession de foi qui accompagne cette adhésion est implicite, évidente, et naturelle. C'est une grosse responsabilité que de rejoindre ainsi un tel réseau, autant que c'est la concrétisation des efforts et des idées de ceux qui ont fondé, puis façonné RADIOM tout au long des générations qui se sont suivies à l'antenne. Même si c'est sûrement un rêve qui se réalise, comment aurait-on pu imaginer à l'époque où la station était encore la soupe primitive dont les acides aminés s'assemblaient à peine (relire Je te jure que c'est vrai ! ) qu'un tel accomplissement se tenait là, sur le chemin ?Alors maintenant que cette étape est franchie, RADIOM passe à la vitesse supérieure, à la manière d'un doux variateur. Petit à petit, étape par étape, RADIOM se hissera doucement à la hauteur de ses grandes sœurs qui lui montrent le chemin, participera de plus en plus activement à la vie collective d'un réseau qui ne s'étend pas seulement sur le territoire métropolitain, mais rayonne au-delà des mers et des océans.On sera là, avec les Radios Campus de France, et elles seront là pour nous, pour le meilleur et pour le pire, pour faire de la radio, proposer toujours plus de choses, toujours plus d'idées, de connexions, physiques et mentales, de transmissions en tous genres, défendre nos intérêts communs, faire vivre le campus, promouvoir la vie étudiante et son incroyable fourmillement.Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés, vous ne l'êtes pas non plus. Nous sommes des millions à travers la France, le monde, mus par une volonté commune de découvrir, de dévorer, apprendre et communiquer. Au-delà des poncifs de générations qui sont le futur d'un pays, c'est bien cet esprit de partage qui nous anime, et c'est celui-ci qui nous permettra, à RADIOM, de vous proposer tout au long de l'année une fenêtre grande ouverte sur la vie étudiante proche et lointaine, à Albi et Toulouse pour les voisins, mais aussi à Amiens, Bordeaux, Lille, Paris, Orléans ou Angers ! La liste est longue, ce sont trente radios un peu partout qui sont animées de cette même envie et que nous allons rencontrer, à travers nos programmes communs ou sur les festivals de l'été sur lesquels nous nous retrouverons.Prêts à tenter l'aventure ? Les amarres sont déjà larguées !Plus d'infos :- le réseau Radio Campus France