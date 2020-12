Du jazz en direct de Luz

C'est la radio Fréquence Luz, elle aussi adhérente du réseau ARRA qui donne le ton : le festival Jazz à Luz aura bien lieu, mais à la radio ! Il se pourrait bien que, tout comme nous qui avons décidément pris le pli de la musique live depuis son canapé (avec Release Party NEwTT + Damantra et Orion & Lab), l'on se dirige tout doucement vers une subsistance de la proposition culturelle avec des événements en ligne.



Ici, c'est bien le fameux festival Jazz à Luz qui nous fait le plaisir de se maintenir malgré l'absence remarquée d'un public en chair et en os.



N'attendez plus : branchez-vous mardi 29 décembre 2020 à 18h pour l'ouverture du festival, en attendant de découvrir les coulisses, les concerts en direct, et l'effervescence presque retrouvée d'un festival musical passionnant et passionné !



C'est sur Fréquence Luz et sur RADIOM jusqu'au 31 décembre !





