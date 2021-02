Amours à la trompe

Au commencement il y avait le feu. Le feu qui brûle dans nos cœurs, celui qui nous fait vibrer pour l'Autre, cet être déjà chéri ou à chérir, que l'on câline ou que l'on n'a pas encore rencontré. Si l'eau de rose était une boisson, elle sponsoriserait déjà ce Marathon 2 l'Amour que nous vécûmes au plus profond de nos âmes en ce beau dimanche.



Alors qu'au dehors brillait un intense soleil, nous avions décidé, contre toute attente, de nous enfermer dans la pénombre, de monter le chauffage pour pousser l'assemblée à se déshabiller, dans un sensuel effeuillage qui dura jusqu'en soirée.



Car oui, il fallait que, forts de Radio Marathon quelques jours plus tôt, nous remettions le couvert tels d'insatiables amants, mais cette fois-ci en multipliant les conquêtes et dédoublant les partenaires. En élargissant le champ des possibles, ce sont eux qui ont répondu à l'appel : Radio Albigés 1, Lo Bolegason 2 Stereotoxicologic 3, DJ Soul Safari 4, La Bouriette 5, et Pollux Asso 6 !



La programmation, comme toujours sous le signe de découvertes par rebonds que nos partenaires et complices font vivre et nourrissent par leur présence et leur énergie, s'installe, décante doucement ou s'impose forcément, mais toujours en rythme et en cadence. C'est le cas pour Benk 7 qui ouvre le bal, avec force et décontraction :





Dans une joyeuse et audacieuse enfilade, 8 embraye en véritable power trio :C'est que, toujours avec plus d'une corde à son arc, n'est pas venue les mains vides avec ces trouvailles : on connaissait déjàdepuis Open Arts #3 sur l'antenne de RADIOM mais c'est avec toujours plus de puissance qu'iels nous ont bousculés. Avecdans sa besace, les têtes pensantes et écoutantes denous dévoilent, s'il était besoin de le démontrer, le grand-écart magistralement réalisé.Pour ne rien gâcher,n'ayant pu proposer pour cause de téléscopage d'horaires sur la grille — décidément — très chargée du dimanche son habituel Good Sound For Good People , c'est avec plaisir qu'il proposait pour le représenter la talentueuseC'est alors qu'on se pique de curiosité pour 10 , et l'on resterait bien des heures durant à observer comment se construisent des morceaux en live. Il rejoint sans peine le cheptel de poulains et pouliches déjà constitués, amené par les fringants cow-boys deIl fallait que ça se fasse. C'est chose faite, et c'était tellement bon qu'on recommencera. Moiteur et chaleur pourqui répondait présent à ce match. Alors ? swipe right ou swipe left ? Avec 11 , le calcul est vite fait :Oh que de belles années à se remémorer avec! Et qu'elles sont douces également celles avec 12 ! Du love à n'en plus pouvoir, ça dégouline, on n'en peut plus :Pour RADIOM c'est une première, et pourtantofficie depuis longtemps déjà : la rencontre était fatale, le résultat est 13 , ça tape et ça claque, et on en redemande. Si vous avez peur du trip SM qui vous fait du bien même si vous avez mal, n'ayez crainte : il n'y a que du plaisir !Le last but not least qui conclut parfaitement cette journée éreintante lors de laquelle nos performances artistiques ou sexuelles ont été mises à rude épreuve, c'estqui, non content d'avoir donné de sa personne (son corps, oui, son corps !) pour permettre la réalisation des images que vous voyez défiler sur vos rétines, se colle au Grand Finale de ce Marathon 2 l'Amour qui n'en attendait pas moins :C'est en refermant ce livre tel un Kāmasūtra que l'on a épluché avec délice, qu'il est temps de vous laisser profiter de cesde live intense et de douce folie. On dégrafe les bâches des murs, on passe un bon coup de raclette, et même si ça sent encore un peu le sexe pendant quelques jours, on est prêts à remettre ça !Rendez-vous pour l'épisode 3 ?Les équipes deet, ainsi que tous les partenaires présents, sont à remercier au centuple pour ce qu'ils donnent sans compter, et pour la qualité du travail accompli pendant ces moments compliqués.En attendant, et à la demande générale, voici de quoi vous assurer que vous n'avez rien oublié des passionnantes digressions didactiques que nous vous avons prodiguées :