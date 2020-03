Encore une proposition alléchante de la part du réseau Radio Campus France qui nous arrive tout droit de Radio Pulsar à Poitiers : la Nuit#couchée !



Nuit#couchée, c'est une séance d'écoute grandeur nature qui vous plonge dans la création sonore contemporaine. Les spectateurs viennent avec leur nécessaire pour la nuit, armés de leur doudou fétiche et vêtus de leur plus beau pyjama, et s'allongent pour passer la nuit en compagnie du temps, thématique choisie cette année.



Évidemment, le nombre de places est limité (et puis Poitiers c'est un peu loin, même si on peut dormir sur place), alors Radio Pulsar nous propose de vivre cette nuit en direct sur leur antenne et sur les radios du réseau Radio Campus France... et sur RADIOM !



Rendez-vous aujourd'hui à 23:00 !





