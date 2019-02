Hourra ! RADIOM rejoint l'ARRA !

Haro sur la radio ! Rêvons d'aura et d'adhérents, d'antennes et de studios, car RADIOM a du nouveau ! En effet ce samedi 9 février, les membres de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives se réunissaient en assemblée générale. Parmi les — nombreux — points à l'ordre du jour figurait la candidature de RADIOM pour rejoindre les rangs déjà compacts des radios associatives de la Région Occitanie qui se sont fédérées au sein de cette structure. Oh quelle bonne idée.



À quelques formalités près, RADIOM fait donc officiellement partie de l'ARRA en tant que membre associé.





Échange

Savoir-faire

Tout lecteur qui aura pardonné quelques facétieuses allitérations et assonances dans un premier paragraphe se posera légitimement la question : qu'est-ce que l'ARRA ? Un petit indice dans le titre, ainsi qu'en bas de votre écran ! Car lorsqu'on est ensemble, on est toujours plus forts. C'est le cas pour les radios qui se sont regroupées au sein de l'ARRA. Elles l'ont fait pour que l'ARRA représente collectivement leurs intérêts auprès des instances d'aide et de régulation (ministères, CSA, etc.), auprès des groupements nationaux de professionnels du secteur (CNRA), des collectivités territoriales, etc. L'ARRA fournit un soutient technique et logistique à ses membres que seules pourraient se permettre de — très — grosses structures, et permet à des associations qui gèrent une radio de former ses bénévoles. Enfin, l'ARRA rend encore plus facile la production et l'échange de contenus entre radios, et soutient la création, via la diffusion des productions sur le réseau, ainsi que par la négociation de travaux de commande auprès d'acteurs institutionnels.Et ça tombe bien parce que RADIOM a bien compris que pour faire valoir ses droits, son existence, la valeur du travail de ses bénévoles, il n'y a rien de tel que de se rassembler, d'aller chercher l'aide d'acteurs expérimentés, d'un groupe, d'un réseau. En échange bien sûr, RADIOM met son savoir-faire à disposition, et participe à la vie de l'ARRA. Simple et efficace.Dans l'immédiat, le RADIOMnaute averti n'entendra aucune différence dans les programmes de RADIOM, mais il ne fait aucun doute que les choses bougent !Aussi si l'information vous a paru trop laconique, n'hésitez pas à approfondir ! Car RADIOM, sous cette adhésion toute fraîche, a encore beaucoup à découvrir de son nouveau rapprochement ! Un pas de plus vers l'âge adulte, en somme.Plus d'infos :- Pour plus d'informations sur l'ARRA, ses démarches, ses membres, n'hésitez pas à consulter son site Internet - suivez son actualité sur Facebook - ... et sur Twitter