Un peu plus de Campus !

Un petit pas de plus vers la jonction de RADIOM avec la galaxie des radios campus de France se franchit cette semaine. Un petit pas qui amènera de grandes enjambées et des sauts de géant le moment venu. Pour l'instant, un peu de rythme piano, on démarre en douceur avec l'adjonction à nos programmes d'une touche de ce qui est produit sur d'autres radios du réseau des radios campus.



Ce soir, Campus Club débarque sur RADIOM, de quoi mettre les pieds dans le plat avant de les lever pour aller plus loin. Campus Club, c'est les labels et les DJs du moment en résidence sur les radios du Campus de France. Autant dire que ça en jette pas mal, et que pour une entrée en matière, c'est déjà pas mal.



Le menu de ce Campus Club tout au long des diffusions, c'est un mélange de genres, des propositions toujours renouvelées, des découvertes musicales, pépites vivantes dégottées par des passionnés à travers le vaste pays.



Préparez-vous à des surprises, du dansant et du calme, du frais et pétillant, du lourd et enlevé, mais toujours de la nouveauté qui — n'en déplaise à une sagesse déphasée — n'a pas de compétiteur. Ce qu'accomplissent les radios du réseau Campus France quotidiennement va bien au-delà d'une programmation rangée et formatée, et Campus Club est là pour le prouver.



Par la suite, d'autres choses excitantes viendront sur l'antenne de RADIOM, grâce et avec le réseau des radio du Campus de France.



Restez à l'écoute !