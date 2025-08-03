Xtreme renversant !

Là ! Voilà ! Le week-end se termine à peine, le jour descend déjà sur ton dimanche que tu regrettes de ne plus être au milieu. L'Xtreme Fest #12, c'est fini. C'est le seum de la rentrée, la dépression post partum (tiens donc, on vivait déjà ça dans Xtreme Sensations) qui te prend aux tripes, après que ta digestion post-festival ait, elle aussi, fait le taf — nonobstant la haute qualité de ce que les festivaliers et Xtreme crews ont pu manger tout au long dudit événement.



Te voilà donc le bide vide et la tête bien pleine, les trapèzes endoloris mais la mine (de charbon) ravie, un petit air hagard, que celleux qui n'ont pas vécu la même chose que toi et que tu rejoins prendront pour de la fatigue. Il n'en est rien. Tu es encore là-bas. Dans le traouc del Tarn qu'on appelle Cap'Découverte. On boucle la boucle, la gueule noire de poussière mais la satisfaction de journées remplies. Tout comme ce lac au fond du traouc qui ne va pas tarder à se remplir inexorablement.



Alors on se presse ce soir à retenir de bons souvenirs. Toi tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas filmé avec ton téléphone pourri l'intégralité du concert de Crystal Lake, de toutes façons tu n'aurais jamais visionné la vidéo plus tard : le son est pourri et l'image est tremblante. On laisse faire les pros qui auront ramené de belles images, photos et vidéos, depuis les coulisses, depuis la fosse, grâce à leur badge AA, sorte de semi-andouillette qui veut surtout dire All Access.



Et pour te permettre de rassembler ces souvenirs, voilà que l'Xtreme Radio s'est constituée, grâce à la vigueur (et la turgescence) de ses membres éminents que sont Radio FMR 1 (feat. Booster 2), Radio Albigés 3 et RADIOM 4.



Ce sont donc trois après-midis, en douce descente vers le soir, qui vous sont proposés. Trois fois quatre heures d'émission, trois fois comme une incantation magique, trois fois quatre. Douze heures au total (un peu plus ou un peu moins, il se pourrait bien qu'on ait mangé un bout enregistrement, mais on avait tellement faim !), un petit marathon radiophonique comme il nous plaît de le vivre en la bonne compagnie de Pollux Asso 5 et sa joyeuse clique.



Le premier jour, c'est le premier jour. C'est avant le jour deux, mais après le before qui a eu lieu le mercredi à Carmaux et dont nous ne vous rapporterons aucune bribe, si ce n'est les impressions délivrées par l'infatigable Gimmy, fidèle au rendez-vous pour ouvrir le bal quotidien :





Il y a des traditions qu'on préférerait oublier, mais il y en a d'autres qu'on a plaisir à voir se perpétuer : l'intro de Gimmy est de celles-là. Et puis on discute avec les groupes Up Rights, Ordem, Loco Muerte et Alma.

Le deuxième jour, c'est le milieu de la balance. Après-coup et avant-coups. Alors on débriefe de la veille et on prépare le jour à venir avec Milozekitsch, on rencontre Pitfloor, on discute avec les équipes du cashless, de la fête sûre et responsable, avec Not Your Mother, Soul Splitter, et on fait un tour par la bouffe, la Catherine du catering.

Un début d'épisode tronqué de quelques six minutes, mais qui ne doit pas nous détourner de notre mission première : vous informer. Du bulletin météo insipide à la métaphore filée un peu trop insistante sur le transit intestinal d'un festivalier, on en oublie l'essentiel : on discute avec l'ABBA après une introduction hyper-détaillée (mais vous ne le saurez jamais) avec Florence et Jean-Mi, on rencontre Nature Asso, et les groupes Get Real, Integrity et Fhorce après avoir réveillé les morts de Wake The Dead, pour un finish avec le traditionnel et incontournable Gimmy.

Le deuxième jour a une saveur de deuxième : pas le premier mais pas le dernier. Une sorte de pivot, un entre-deux. On sait (ou du moins le croit-on) qu'on en a encore sous le pied, et que le plus dur est presque derrière nous :Le troisième jour. Ah le troisième jour ! C'est le dernier, car il n'y en a que trois, et pas quatre. On sent la fin, mais en même temps en piaffe d'impatience d'en découdre au plus vite, dans une ouverture à laquelle il manque quelques minutes. Oups. Mais il est certain que vous aurez deviné ce qui s'est dit :Et vous avez vu ? Le compte à rebours est déjà là, qui nous indique que le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine, avec une Xtreme Radio en pleine forme !