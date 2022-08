Xtreme Sensations

On avait mis les petits plats dans les grands, étendu des nappes à carreaux sur les tables, un bouquet de fleurs des champs au milieu pour faire joli. Prêts à en découdre pendant quatre jours, nous étions prêts, ou presque ! L'Xtreme Fest #9, édition 2022, s'annonçait chaude et remuante.



C'est ainsi que par de — trop — chaudes après-midis d'été nous nous mîmes en quête de la meilleure façon de rendre compte de l'ambiance du festival, des attentes des festivaliers et des organisateurs, du travail accompli en amont et pendant ce festival, et bien sûr, son objet : les deux scènes et leur programmation sans concession !



Deux scènes, vous dites ? Plutôt trois. Ou quatre. Avec « La cage » et les surprises de la scène du « bar orga » ainsi que les autres animations qui jalonnaient le parcours des festivalier.e.s, faut-il vraiment tenir le compte ?



Comme un vieux groupe de punks sur le retour, il était temps de la reformation : le (désormais) légendaire plateau radio en direct de l'Xtreme Fest composé des non moins légendaires et éminents membres de Radio FMR, Radio Booster et RADIOM, et diffusé en direct sur Radio Albigés et Radio Distorsion pendant quatre sessions, deux heures puis trois fois quatre heures. Oui, quatorze heures de direct, cousin.



Évidemment, tout commence par une petite surprise et le premier jour est compliqué pour RADIOM (et pour les radios partenaires censées diffuser le direct) mais heureusement les auditeurs peuvent se raccrocher aux autres radios qui ont réussi à prendre le direct dans les temps. Le moment de flottement qui précède ce direct est signé par vos radios préférées.





Premier jour de direct (ou presque) sur cette édition #9 de l'Xtreme Fest. Le démarrage, parfaitement punk, annonce la couleur. On parle, on parle... et l'on découvre, émerveillés, ce qui nous attend sur les trois jours restants.

Pour certains le vendredi c'est jour du poisson. Pour nous c'était la baston. Deuxième jour de (vrai !) direct pour un plateau qui prend ses marques. On comprend déjà que ses protagonistes les prendront un peu trop quelques heures plus tard (les marques).

On se prépare déjà à la dépression post-partum alors que l'après-midi-de-la-veille-du-dernier-jour ne fait que commencer. Le festivalier est décidément vraiment une espèce étrange, qui plus est quand il anime un plateau radio en plein festival.

Là c'est le dernier jour. Là on sait que ça va forcément finir, alors on donne tout mais on tire la langue. Pourtant c'est bien. J'y vais mais j'ai peur. Le risque de la fracture de fatigue est là, le déchirement musculaire menace. Pourtant on va jusqu'au bout.

