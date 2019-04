FOMAC, à l'attaque !

C'est en des termes finalement assez martiaux que s'écrièrent, il y a quelques mois de cela, quelques radios tarnaises à l'annonce de l'avènement proche du FOMAC 2019. Déjà fortes d'une précédente édition haute en couleurs et rebondissements (lire et réécouter Musiques Actuelles, unissez-vous ! et C'était le FOMAC 2018), c'est tout naturellement qu'à l'appel renouvelé de l'ADDA du Tarn, elles répondirent présent d'un chœur magnifique.



La date du 13 avril était sur toutes les lèvres. Au-delà du fait que cette date corresponde également au jour de la roquette — vous en faites ce que vous voulez —, l'émoi était palpable et l'on s'affairait fébrilement à préparer ce grand raout tant attendu. Il faut dire que l'organisation prenait cette année une ampleur considérable, de par la taille du lieu mis à disposition et des possibilités d'accueil qui en découlaient.





Comme du papier à musique

RUMPUS montera sur scène le 13 avril avec ses douceurs jazzy, et déploiera ses trésors d'ingéniosité pour nous conquérir

La petite souris

Alicia BT s'écrit désormais « Alicia Beatty », tenez-vous-le pour dit ! Elle nous montrera de quoi elle est capable pour un showcase dont elle a le secret.

Öly mettra toute sa force pour pousser les limites de la scène et nous emmener dans une véritable sortie de corps cathartique !

Un petit plaisir non coupable avec Öly, un concert filmé aux Ateliers pour une occasion toute particulière, le lancement de leur campagne de financement participatif en vue de la production de leur premier EP !

Mettez-vous un instant à la place des artistes et professionnels qui vont se rencontrer, une journée durant, à raison d'épisodes de speed dating au pas de course,pendant lesquelles il faudra se séduire, s'interroger, se montrer, se découvrir pour se rencontrer quelques mois plus tard sur une scène ou dans un studio ! Répétez cet exercice pour les équipes d'organisation qui doivent organiser au millimètre le ballet incessant des mouvements entre les stands, proposer des interviews avec le plateau de radioset, planifier les showcases des artistes primés par le tremplin! Tout doit être réglé comme du papier à musique pour proposer un accueil chaleureux à tous ces professionnels qui vont évoluer au sein de cette salle de. Ils vont — dans un désordre bien ordonné — y rire, y manger, y vibrer, y uriner, y circuler, y discuter, s'y émerveiller... s'y frustrer même parfois, tant il va falloir tout donner pour donner envie, tout lâcher pour susciter le lâcher-prise. Et profiter également de ce qu'une rencontre comme lepeut amener.Les radios seront là pour vous faire partager ce que vos oreilles et vos yeux ne pourront pas saisir, car pour pénétrer dans cette enceinte aux promesses toujours renouvelées, il faudra faire partie des inscrits, professionnels ou artistes. Alors quoi de mieux que de devenir la petite souris, au sein d'un beau plateau de radios et de leurs invités, pour vivre ce moment par procuration ?C'est ce que nous proposerons en direct pendant une journée entière sur RADIOM et sur les antennes des radios partenaires qui co-organisent ce grand plateau ! Le programme sera particulièrement chargé, et nous recevrons tour à tour artistes et professionnels du secteur pour tenter de dépeindre leEn prime, les lauréats de l'édition 2018 du tremplinnous gratifieront de leurs performances scéniques, l'occasion de découvrir le travail accompli au travers de l'accompagnement dont ils ont bénéficié grâce au dispositif.Cette année, ce sont trois voix féminines au sein d'etque nous allons (re)découvrir tout au long de cette journée.Bien sûr qu'on connaît déjàpuisque l'on suit de très près ce petit monde à RADIOM, depuis un premier showcase (relire et réécouter Oly en live ! ) en pleine résidence au Bolegason, en passant par leur concert spécial pour fêter le lancement de leur campagne de crowdfunding ( Ülulons avec Öly ), et à travers des sons et des images qu'il vous reste encore à découvrir.Le FOMAC 2019, c'est leet c'est en direct que les radios vous feront vivre cet événement sur leurs antennes respectives, en live et en différé !En savoir plus :- Le FOMAC 2019 sur le site de l'ADDA