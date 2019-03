Ülulons avec Öly

Le jour est doucement tombé ce vendredi soir. Le calme apparent de la rue ne laisse rien présumer de l'effervescence qui règne aux Ateliers. On se prépare, on installe, on met en ordre, on écoute, on recommence, on affine. Tout doit être parfait, tout devra être en place, un cocon de lumière douce et de chaleur humaine.



C'est ainsi que se préparait la soirée de lancement de la campagne de crowdfunding d'Öly pour la sortie de leur prochain EP ! L'enjeu est de taille : après des mois d'une préparation concrétisée par quelques jours d'enregistrement, de nombreuses étapes coûteuses les attendent avant qu'un album arrive entre les mains du public.



Öly, c'est une histoire, portée par Laura, qui s'entoure de LOUNI et Thomas pour la construire. Nous les recevions il y a peu dans le studiom, du temps où le tréma n'était pas encore d'actualité, pour une première impression en direct, un de ces concerts intimistes où les musiciens sont plus nombreux que le public, dans Oly en live !.



Ce vendredi, beaucoup plus de monde pour les accueillir, mais toujours cette ambiance. C'est tout proche, là, sur la scène, on peut presque les toucher, ce sont des mots et des sons qui nous emportent. Faisons-nous une idée de cette ambiance avec la vidéo live de la soirée :





Depuis qu'ils ont remporté le tremplinde l', ils travaillent d'arrache-pied pour faire mûrir cette musique qu'il chérissent tant. Avec l'accompagnement duet de ses vedettes, Öly poursuit son chemin naturel vers une création artistique concrète.sont nécessaires pour compléter le budget de création de cet EP, et nous pouvons tous y participer par une contribution, modeste ou généreuse, qui leur ira droit au cœur.En attendant de retrouver Öly avec RADIOM dans les prochains mois, n'hésitez pas à suivre leur brûlante activité et à les retrouver, sûrement près de chez vous, sur une scène colorée ! Nous, c'est certain, on les retrouve pour leà Albi le 13 avril Plus d'infos :