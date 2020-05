Confinement né sous X

Sous X, vous dites ? Pas tout-à-fait. Ou plutôt tout le contraire. Car on connaît les géniteurs, et c'est pas beau à voir. Alors on vous voit venir, et on avait prévu le coup : si vous pensez qu'on est en train de vous mettre sur la voie d'un virus créé de toutes pièces en laboratoire, ou que c'est le fruit d'une odieuse machination destinée à nous réduire en esclaves, passez votre chemin. Là. Voilà. Loin. Encore un peu. Jusqu'à ce qu'on ne vous voie plus. Parfait.



Pour les autres, vous avez bien compris : c'est bien le confinement dont il est question, et c'est également bien d'une énorme méprise qu'il s'agit. Car ce confinement n'est pas né sous X, il est tout simplement sans prénom. Souvenez-vous : à la toute fin du précédent épisode d'At Home nous découvrîmes, horrifiés, que nous n'avions pas baptisé notre confinement pour aujourd'hui à 21:00, comme le veut désormais la tradition. Nous commencerons donc cette émission avec un nouveau-né qui connaît ses parents (nous, une sacrée bande d'imposteurs !) mais qui n'a pas de prénom.



Et comme le veut également la tradition (toute fraîche certes, mais il faut bien que ça commence quelque part... dans quelques siècles il s'agira d'un rituel sacré mais pour l'heure, contentons-nous de peu), nous faisons appel à la populace pour nous aider à déterminer le prénom, mais aussi le sexe de ce confinement, et pourquoi pas son genre, car après tout il fait bien ce qu'il veut puisqu'il est déjà adulte et à vrai dire sur le point de finir. C'est bien la moindre des choses que de se voir partir avec un prénom que de finir dans une tombe anonyme, non ? Alors voilà : vous allez nous y aider ! Ça se passe dès maintenant sur le répondeur de « 📞 At Home » et par SMS au afin que nous ayons le temps de trier les multiples propositions affluant de tous les coins de la planète.



Et ça se passera dès le début du direct aujourd'hui à 21:00 sur le chat de RADIOM et au 09 74 76 81 81 pour vos propositions les plus intéressantes comme les plus saugrenues.



On ne vous laissera pas sur votre faim puisqu'on a prévu de jouer avec vous, de découvrir votre film-doudou, d'en savoir plus sur les mots inconnus, et d'en prendre de la graine sur vos habitudes de confinement qui s'apprêtent à être chamboulées.



Rendez-vous sans faute aujourd'hui à 21:00 sur RADIOM pour exorciser le tout !