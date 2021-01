Sauce au vin

Aïe ! C'est d'emblée que l'on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et que c'est à consommer avec modération. Appliquons les choses comme il se doit 1 tant il est vrai cependant que jamais — au grand jamais ! — nous ne saurions inciter à la débauche 2.



C'est dans nos têtes et dans nos cœurs que la débauche vit, c'est elle qui nous pousse à nous imaginer, libres de nos chaînes, à danser nus sur la plage au son de mélopées entraînantes et sucrées. Et c'est bien pour ça que cette Funk Party ! était là : comme un ersatz d'une vie d'avant, on se prend à rêver d'un barbecue, de merguez, et d'une petite goutte de pinard pour ne rien gâcher.





Projet mystère Cet événement se déroule en ligne

C'est donc après avoir patiemment (et quasi-religieusement) profité de ce Funk Party ! que l'on en demande forcément encore : votre patience va être récompensée, et voilà déjà que Projet mystère se profile à l'horizon, avec un tripotée de nouveaux partenaires que nous nous ferons un plaisir de vous présenter.À l'heure où ces lignes sont écrites, l'encre est à peine en train de sécher que nous sommes sur un « projet mystère », mais les plus perspicaces d'entre vous (et aussi un peu geeks, il y a plein d'informations à trouver facilement) permettront d'enrichir vos connaissances sur ce qui se prépare.Haut les cœurs : réservez dès maintenant votre journée pour Projet mystère