Oly en live !

Le propre de l'Artiste, c'est de savoir rassembler les énergies, les talents, les passions — fussent-ils concentrés en une seule personne — et restituer l'ensemble pour en sublimer la symbiose et la force. Rien que ça. Le temps passé, le savoir-faire et l'exécution d'une idée, et l'envie folle de toujours plus approfondir font qu'un projet artistique s'envole, que ses contours se précisent, et que son propos s'affine.



C'est le cas d'Oly, un projet emmené par une personne qui n'est pas étrangère à RADIOM. En effet, la première fois que l'on entendait parler de Laura sur cette antenne et dans nos colonnes, elle venait en 2011 dans l'émission Home Studio avec sa voix sûre et envoûtante, ses valises déjà pleines de projets accompagnés d'aréopages de talents qu'elle savait emmener avec elle (relire Laura en acoustique sur RADIOM). Sa détermination n'avait pas faibli quand LILé lui faisait une part de choix dans son émission Ondes Sensibles (relire, et réécouter #100 Elle s'appelle Laura ! ).



Alors forcément, lorsque les routes d'Oly et de RADIOM se recroisent, on s'y penche, et de très très près. C'est l'occasion de découvrir le chemin parcouru, comprendre la progression, et rencontrer les nouvelles collaborations qui ont émaillé le chemin depuis notre dernière rencontre.







Trois musiciens pour un seul projet, trois paires d'oreilles sensibles, une idée commune. Ainsi Laura a-t-elle fait appel à Thomas et Robin pour accompagner son chant. Thomas, c'est le violoncelle, ce sont les accords de basse, la profondeur des notes. Robin, c'est de la voix certes, mais adaptée, poussée, rythmée. Il est lui aussi loin d'être inconnu de RADIOM, puisqu'on l'a croisé dans toutes sortes de projets, de B.r.E.f à LOUNI en passant par DOT. Facile de ne parler que de ceux que l'on connaît déjà ! Toute notre attention se portera bien sûr sur Thomas également.



Se portera ? Mais oui, bien sûr, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Oly sur RADIOM pour une émission exceptionnelle de Session Bolegason. En effet, à quelques jours de leur concert au Bolegason samedi 15 décembre que l'on attend avec impatience, c'est l'occasion rêvée de rencontrer cette voix multiforme que nous connaissons à Laura depuis des années, et qu'elle met en lumière dans Oly.



Ils sont en plein processus d'accompagnement par Virginie au Bolegason (dont on a déjà pu suivre le travail pour Fanel), soutenus par le Music In Tarn, et se préparent à de longs mois de travail autour de la création de leur premier album.



Ainsi bloquez votre soirée mercredi 12 décembre à partir de 20h et passez tout comme nous une heure en compagnie d'Oly avec Laura, Robin et Thomas !



Ne gâchons pas la surprise, et découvrons ensemble leur univers cette semaine en direct sur RADIOM pour un mini showcase privé !





Plus d'infos :- la musique d' Oly - ... et sur Facebook