Rentrée 2018 : le bilan

Après une onzième saison haute en couleurs pour RADIOM, place au bilan.

L'objectif de l'association Yeehaa à travers son projet RADIOM est toujours le même depuis sa création : proposer, chaque saison étudiante, des programmes radiophoniques faits par et pour les étudiants, développer leur intégration dans la cité, les projets associatifs et culturels, la vie étudiante à travers le bien-être, les loisirs, la culture et la formation. Chaque année, l'association remplit sa mission et met à chaque fois la barre un peu plus haut que l'année précédente.





Bilan moral...

Actif à l'intérieur...

... et partout à l'extérieur







Et la radio

... et financier

Charges Produits Achats mobilier et matériel 8 615 Dons et cotisations 11 455 Services 3 600 Subventions 5 000 Récupération dons en nature

(sous la forme de renonciation à remboursement de frais) 3 992 Dons en nature 3 992 Loyer 4 920 Mécénat 800 Concerts 1 540 Concerts 1 420

Concluons

La saison 2017-2018, onzième du nom, n'échappe donc pas à la règle. En plus de l'habituelle fourmilière quotidienne du studio pour produire des contenus originaux à raison de, RADIOM a participé ou créé des événements en lien direct avec son public cible. Ainsi, trois concerts à la fréquence d', rassemblant à chaque fois trois groupes sur une même affiche, mais également des manifestations culturelles et sportives...Les événements extérieurs, qu'ils se déroulent à une dizaine de mètres du studiom ou à plusieurs dizaines de kilomètres, c'est autant d'occasions de participer, soit en y assistant soit en les organisant directement, à la vie. Les vraies gens qui sortent, qui discutent, qui bougent et écoutent de la musique, suivent des groupes, des comédiens, font du sport... bref, la vie, quoi.La participation à tous ces événements, qui viennent s'ajouter à la vie de RADIOM déjà bien remplie,qui nous aident toute l'année à être actifs au-delà d'une simple survie. Ces soutiens sontcomme la SA Maurel à Castres, mais aussiainsi que. Grâce à eux, c'est un projet collectif culturel pour le bien commun des étudiants de Castre — mais aussi pour leur intégration au sein d'une communauté élargie d'habitants qui convergent vers un intérêt de développement social et économique du secteur — qui se maintient et évolue.Cette évolution et cette maturité ne sont pas nécessairement toujours reconnues, et l'on notera notamment lepour l'appel 2017, ainsi que lepour leC'est toujours un coup dur, mais jamais un échec définitif, et ainsi des demandes toujours plus précises et argumentées voient le jour et se concrétisent.On notera cette année le dépôt à l'INPI de la marque. Cette démarche assoit l'existence de RADIOM en tant qu'activité radiophonique et évite la confusion avec d'autres entités.En pratique, voici un petit florilège des événements auxquels RADIOM a participé au cours de cette saison 2017-2018 :Chaque année à la rentrée, c'est laorganisée par lede la. Car l'Université Fédérale de Toulouse qui insuffle cette Semaine de l'Étudiant sur toute la Région où les Universités de Toulouse sont représentées développe et encourage les initiatives étudiantes. C'est ainsi tout naturellement qu'un événement co-organisé par plusieurs de nos partenaires voit débarquer RADIOM pour une après-midi en direct par satellite pour couvrir l'événement sportif qu'est leLe Forum des Musiques Actuelles (FOMAC) d'Albi organisé par l'ADDA du Tarn est un événement incontournable pour les acteurs culturels du Tarn depuis quelques années. En effet, s'y retrouvent les responsables de structures (salles, diffuseurs, labels), les artistes, et les médias pour échanger, se découvrir, et faire mousser la scène culturelle d'Occitanie ! Cette année,sur un plateau partagé par ses voisinesetLe "SOS Musique" , Grand-Messe des professionnels de la musique réunis autour du thème de son apprentissage, reste dans la même veine que le FOMAC avec une idée très forte de rencontre et de découverte, à ceci près que c'est dans une optique très précisément pédagogique que ce rassemblement est organisé. On y retrouve comme d'habitudepour couvrir en direct les débats et concerts sur deux jours !Cette année également a vu le jour le premier concours d'éloquence organisé par le lycée Anne Veaute et des étudiants de l'école d'ingénieurs ISIS, rassemblant compétiteurs élèves et étudiants de toute la région Occitanie pour des compétiteurs particulièrement en verve. Le stress supplémentaire d'une diffusion en direct à la radio était compris dans le prix. D'une association d'idées avec un projet pédagogique, ce concours est promis à un bel avenir sur ses prochaines éditions.La onzième (et dernière, lire Fin de bande ) édition du festival de courts-métrages d'animation "Trois Jours Trop Courts" a été l'occasion de verser quelques larmes pour un événement annuel qui a vu le jour en 2007 et que RADIOM se faisait une fierté de couvrir à sa manière, à la fois en soutien technique et logistique, et bien sûr avec la communication en amont que permet un média radio.L'Éducation ne se limite pas aux premières années de la vie, et encore moins celle au Développement Durable. Une entrée en matière indispensable dans un contexte planétaire difficile qui mérite bien qu'on s'y penche chaque année à travers des réflexions tournées vers le futur. C'était le cas du Forum de l'éducation au développement durable auqui a rassemblé professionnels de l'éducation, du bâtiment, et acteurs de sensibilisation au Développement Durable à travers les nouvelles technologies comme les usages traditionnels. Une journée à retrouver ici en podcast : Pour vivre heureux, habitons mieux Chaque année, l'IUT de Castres, et plus précisément son(Métiers du Multimédia et de l'Internet), brûlant de faire découvrir au monde les talents de ses ressortissants, organise un véritable festival dédié aux Arts Numériques. Un attachement tout particulier s'est développé entre RADIOM et les organisateurs de cet événement. Le rendez-vous est pris chaque année pour le Festival des Arts Numériques L'intégration dans le bâtiment des, son microcosme et le travail avec ses équipes a permis à RADIOM de se lancer dans l'organisation de séries de concerts sur le lieu, rediffusés en direct, et permettant — entre autres — la promotion des groupes qui se produisent sur scène. Un cadre unique qui a permis la tenue de "Make Rock'n'Roll Great Again !" , tout en rock et métal énergique...C'était également le cas pour BANG ! avec un élargissement du périmètre des groupes invités qui sont arrivés de Castres, Toulouse et Paris pour cette édition très musclée.Et les concerts se suivent et ne ressemblent pas, organisés parfois en pleines vacances scolaires mais rencontrant tout de même le succès escompté comme Petit Rock des Peuples , et finissant en copinage entre les artistes qui décident de continuer à jouer ensemble sur de prochaines dates.Les rencontres lors de précédents événements sont également l'occasion de nouer de nouveaux partenariats, comme ce fut le cas avec l'pour organiser le Rock In Tarn aux Ateliers avec des artistes ayant bénéficié d'un accompagnement départemental pour leur création.Bien entendu, l'organisation de ce type d'événements comporte une logistique technique et organisationnelle particulière, et en s'entourant des bonnes personnes, il est possible de parvenir à un résultat cohérent. Cela reste un équilibre précaire que peut proposer l'association, n'ayant que peu de marge de manœuvre financière pour assurer des soirées comme celles-ci.Pour s'en convaincre, un petit aperçu de ce que représente, pour RADIOM uniquement (plusieurs partenaires s'organisent et s'assemblent à chaque fois pour proposer un concert), les dépenses et les recettes lors d'une soirée concert :Évidemment, de tels engagements artistiques et techniques nécessitent d'être bien entourés, et c'est grâce à nos partenaires que tout cela est possible. Et parce que ça ne suffit jamais assez, les voici dans le désordre. Ils nous apportent un soutien moral, logistique, financier et organisationnel indéfectible :Les programmes de RADIOM, toujours les programmes ! Tel un ogre, elle dévore, elle en veut toujours plus, et, étudiants et non étudiants, pour la faire vivre, artistiquement et administrativement.Une belle évolution se fait sentir depuis la dernière saison 2016-2017 (du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017) par rapport à la saison 2017-2018 (du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018) qui vient de s'achever. En nombre d'écoutes et d'interactions pour voter sur les titres qui nous plaisent ou nous déplaisent, par exemple :Les usages, eux aussi, ont évolué, et on écoute RADIOM plus longtemps qu'avant, pour suivre des émissions au long cours le soir ou pour écouter de la musique sans coupure en journée :Depuis mai 2017, l'Association Yeehaa peut compter sur une professionnalisation de sa gestion financière grâce à la mission de gestion des comptes confiée à un cabinet comptable. Bien que l'association ait toujours été transparente sur son fonctionnement, il est désormais plus simple d'exposer la situation financière de l'association avec un langage commun approprié. C'est le résultat du travail du cabinet comptable qui est à chaque fois présenté en Assemblée Générale.Les comptes étant arrêtés au 31 décembre, les chiffres présentés par le bilan de l'exercice comptable réalisé par le cabinet diffèrent de ceux exposés ici, concernant une "saison" de RADIOM, et s'étendant du 1septembre au 31 août de l'année suivante.Une réflexion est menée en Conseil d'Administration afin de faire coïncider l'exercice comptable avec les "saisons" de cotisations et d'activité propre du projet RADIOM.Voici la répartition des dépenses et recettes sur la période allant du 1septembre 2017 au 31 août 2018 :Lesont été accordés à hauteur deetSur la saison qui approche, le studiom étant maintenant "terminé" (les travaux de construction et d'équipement s'étant étalés sur plus d'une saison, les investissements en achats de mobilier et de matériel devraient être moins importants.Les dépenses et recettes d'organisation de concerts apparaissent également ici bien que cela ne constitue pas les principaux mouvements. Il est néanmoins important de les faire apparaître ici, notamment pour souligner — appuyé par le graphique d'un budget-type d'organisation ci-dessus — le caractère non lucratif assumé de ces manifestations : sans promettre de colossales recettes financières, elles permettent cependant une indispensable visibilité de RADIOM dans son action culturelle quotidienne, et c'est un des éléments de communication que nous souhaitons développer.Cela étant, nous travaillons également à atteindre des objectifs d'équilibre financier pour ces événements.ses sources de financement afin d'équilibrer le tout, à travers le Fonds de Développement de la Vie Associative, de nouvelles candidatures auprès de la DRAC, et le développement du mécénat d'entreprise.Grâce à l'implication et le soutien de ses partenaires, le projet RADIOM a vécu une de ses meilleures saisons et l'association Yeehaa compte bien capitaliser sur ces bonnes ondes pour progresser toujours plus vers un projet fédérateur de qualité, bénéfique pour la ville et ses habitants.Sans la motivation de ses adhérents, bénévoles actifs ou simples observateurs, le projet RADIOM ne serait qu'une vague idée dans le lointain. C'est pourquoi chaque année il est nécessaire de soutenir RADIOM en renouvelant sa cotisation ou en recrutant de nouveaux adhérents !Car l'avenir nous réserve d'excellentes surprises, de nouvelles rencontres, et toujours plus d'activité dans ce petit bout de territoire qui ne demande qu'à se développer ! Faisons-le ensemble !... et pour finir sur une note excitante, le 7 septembre, c'est Funk You !