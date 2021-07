Les Gaulois Réfractaires, le retour !

Après des années de Covid, d’attaques de zombies et de couvre-feu, nous voilà repartis pour un tour !

L’émission politique et satirique pleine de débats recommence et on a de quoi faire avec tout ce qu’on a loupé ! Ce soir, on va parler de toute l’actualité récente ou pas, comme par exemple :

Est-ce qu’une biffle 1 vaut facilement plus qu’une petite tatane devant une cour de justice ?

La énième vague de Covid va-t-elle encore frapper le monde ?

Faut-il coller les chasseurs à leur fusil ?

Quelle est la différence entre un bleu et un hématome ?

Rendez-vous mardi 29 juin 2021 à 20:30 ! C’est avec moi, FaB , et Hoggins! qui sera aussi animateur, comme Alex et Sabiane et peut être d’autres. Tout ça c’est sur radiom.fr , vous pouvez chatter sur le chat de RADIOM ou même appeler pour proposer des sujets ou autres au 09 74 76 81 81 (prix d'un appel local depuis un fixe en France métropolitaine) !