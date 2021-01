Plein les yeux et plein les oreilles pour cette nouvelle année 2021 ! Car à défaut de la voir belle et prospère, autant se faire ses propres films. Le film est déjà dans la boîte, ou en passe de l'être, puisqu'on amorce la pellicule en direct aujourd'hui à 17h. Ce sont donc trois heures de direct en compagnie d'Orion & Lab, jamais très loin de La Lune Derrière les Granges ni de Coucibass. Et pour cause : sans dévoiler leur identité (qui doit restée cachée, mais on ne sait pas très bien pourquoi parce que tout le monde les connaît et qu'ils n'ont pas de casier judiciaire), on peut dire que tout ce petit monde gravite toujours très très près.



Pourquoi se priver, dès lors, de cette belle occasion qui s'offre à nous ? Vous proposer de quoi glisser doucement vers l'obscurité de cette soirée naissante dès aujourd'hui à 17h en profitant des vibrations ?



Vous l'avez compris depuis quelques temps, on a les concerts qui nous démangent, la musique qui gratte, le direct qui fourmille. On a eu la chance d'amorcer la tendance avec Release Party NEwTT + Damantra, et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.



Les concerts vidéo en direct manquent bien sûr de cette énergie que propulse le public dans une ambiance chauffée et humide, ce cocon primal nourricier qui nous attire toutes et tous. Mais ils nous permettent de trouver un moyen de concevoir une musique vivante tout en nous protégeant, nous, et vous, en attendant de pouvoir à nouveau entrer en contact physique les uns avec les autres.



Cela fait partie de nos souhaits les plus chers, de l'ordre du vœu que l'on fait du bout des lèvres sans trop y croire. Verra-t-on cela cette année ? Rien n'est moins sûr, mais il faut l'espérer ! Qu'en dit-on ici ? RADIOM vous souhaite quand même une superbe année : 2021 ? Vivement la fin !





Quant à Orion & Lab en direct sur RADIOM depuis, ne tardons pas, mettons-nous en mouvement, visons la Lune, ça ne nous fait pas peur !Ah, et n'oubliez pas :, restez confortablement assis dans votre canapé ou (au pire du pire) à votre bureau, et profitez du live sur RADIOM.fr